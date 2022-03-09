Kılıçdaroğlu’na davul-zurnalı karşılama

Diyarbakır'a gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, davul zurnayla, meşalelerle karşılandı. Mazot zamlarını protesto eden çiftçiler de traktörleri ile Diyarbakır Havalimanı'na geldi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10-11 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretleri için Diyarbakır'a geldi.

Ankara'dan hareket eden Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Diyarbakır Havalimanı’na vardı. CHP lideri Diyarbakır Havaalanı'nda davul zurnayla, yoğun ilgiyle karşılandı.

Mazot zamlarını protesto eden çiftçiler de, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu traktörleri ile beraber Diyarbakır havalimanında karşıladı. Kılıçdaroğlu, daha sonra kalacağı oteline doğru yola çıktı.

TOPLANTI YAPACAK

CHP liderinin 10 Mart Perşembe günü kanaat önderleri ile otelinde toplantı yapacağı, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunacağı ve partisinin üye katılım törenine katılacağı belirtildi. Ziyaretleri boyunca Kılıçdaroğlu'nun STK, muhtarlar, kanaat önderleri, ile görüşeceği Abdullah Atik tarafından düzenlenen yemeğe katılacağı, Yamaç aşireti ile görüşeceği açıklandı.

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