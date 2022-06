Kılıçdaroğlu’ndan bakanlığa sert yanıt: Yatacak yeriniz yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı İzmir Çiftçi Buluşması'nda konuşan çiftçi kadınlarla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasına sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Nasıl kibirli, nasıl üstencil bir dil! Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı İzmir Çiftçi Buluşması’nda konuşan çiftçi kadınların isyanını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi etiketleyerek ‘utan’ tepkisini gösteren Kılıçdaroğlu, paylaşımında ‘Zalimlerinİktidarı’ etiketini de kullanmıştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarın ve Orman Bakanlığı’ndan, programa katılan 3 kadın çiftçinin ifadelerine yönelik açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Birinci konuşmacının bir yıl önce işletmesinde 20 hayvan bulunurken şu anda 25 hayvan bulunmaktadır. Son 3 yıldır 4 da arazi üzerinde tarımsal faaliyet yapmaktadır. 2021 yılında 4 bin 620 TL, 2022 yılında ise 655 TL olmak üzere toplam 5 bin 275 TL çiğ süt desteği, 2021 yılında 3 bin 109 TL, 2022 yılında ise 630 TL olmak üzere toplam 3 bin 739 TL buzağı desteği, 2021 ve 2022 yıllarında toplam 9 bin 14 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında “İkinci konuşmacının işletmesi, 2017 yılında 5 büyükbaş hayvan ile faaliyete geçmiş şu anda 37 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. 2021 yılında 12 bin 761 TL, 2022 yılında ise 1442 TL olmak üzere toplam 14 bin 203 TL çiğ süt desteği almıştır. 2021 yılında 7 bin 89 TL, 2022 yılında ise 2 bin 449 TL olmak üzere toplam 9 bin 538 TL buzağı desteği, 2021 ve 2022 yıllarında toplam 23 bin 741 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılmıştır” ifadeleri kaydedildi.

Üçüncü konuşmacının ise işletmesini 2 katı büyüklüğüne çıkardığı ileri sürülerek yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

* “2021’in 10’uncu ayında 28 küçükbaş hayvan ile faaliyete geçmiş, şu anda 53 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İşletme 10 aylık olduğu için destekleme almamış ancak 10 ayda işletmeci neredeyse 2 kat büyümüştür. 1 Eylül 2021’den 18 Haziran 2022 arası 10 aylık sürede et üretiminin maliyeti 120 TL değil, 94,67 TL’dir. Ulusal Süt Konseyi 5 Mayıs tarihinde çiğ süt tavsiye fiyatını 15 Mayıs’tan geçerli olmak üzere 5,7 TL/kg’dan yüzde 32 artışla 7,5 TL/kg’ye çıkarmıştır. Bu fiyat maliyetin üzerindedir.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN BAKANLIĞA: YATACAK YERİNİZ YOK

Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlar bakanlığın açıklamasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* “Çiftçi kürsüde derdini anlatıyor, yardım istiyor. Bakanlık çiftçiye ‘Derdiniz yok, yalan söylüyorsunuz.’ diyor.

* Nasıl kibirli, nasıl üstencil bir dil! Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın…”

ÇİFTÇİ KADINLAR NELER DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu’nun katıldığı çiftçi buluşmasında konuşan üretici kadınlar yaşadıkları sorunları sıralamıştı. En çok akaryakıt fiyatları ve girdi maliyetlerindeki artıştan şikayet eden çiftçi kadınlar “Artık zarar etmiyoruz çünkü battık” sözleriyle dert yandı. Kadın çiftçiler şöyle konuşmuştu:

“HER AY 5 İNEK SATIYORUM, ARTIK SON NOKTAYA GELDİM”

* “3 inekle hayvanımı başlattıktan sonra 40 ineğe kadar çıktım. Bugün geldiğim nokta, her ay 5 inek satıp diğer ineklerimin karnını doyurmak zorunda kaldım. Artık buraya geldi. Son noktadayım. Ben bu yıl 20 dönüm toprağımın 10 dönümünü ekemedim. Niye boş kalsın? Yetiştirsem, benim milletim yese olmaz mı? Artık nasıl yaparım bilemiyorum, yeter artık! Her gün zam zam zam… Artık herkes sesini duyurmalı. Biz korkmayacağız. Yetkili yerlere seslerimizi duyuracağız. Birlik olma, dayanışma zamanı.”

“EĞER 2023 YOKSA BİZ YOKUZ, HAYVANCILIK ÖLDÜ”

* “Artık zarar etmiyoruz çünkü battık. Batan hayvancılık zarar eder mi? Kredi çektim. Kredi günü geliyor, süt alan ineğimi kestirip kredi ödüyorum. Samana senet, yeme senet, veterinere senet imzalıyorum. Senedin günü geldiği zaman ineğin altında buzağıyı alıp benim yavrumu kesime gönderiyorum…Umudumuz 2023. Eğer 2023 yoksa biz yokuz. Hayvancılık öldü.”

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ BİTMEK ÜZERE”

* “21 yıllık evliyim, 21 yıldan beri her gün evime katkım olsun diye çabalıyordum. Artan maliyetlerden dolayı her gün alma gücüm düştü. Şu an o kadar yokluk içindeyim ki ekmeğimi yapamaz oldum. Bizim geleceğimiz kalmadı, çocuklarımızın geleceği de bitmek üzere.”

