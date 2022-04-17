Kılıçdaroğlu’ndan öğrenci evine ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da yaşayan 3 üniversite öğrencisinin kaldığı evi ziyaret etti. Türkiye'nin kaderini gençlerin belirleyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak. Dolayısıyla güzel bir Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasiyi Güçlendirme Derneği'nin Kadıköy’de düzenlediği iftar programı sonrası İstanbul'da yaşayan 3 üniversite öğrencisinin kaldığı evi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şendil Odabaşı da hazır bulundu.

“İYİ BİR GENÇ POTANSİYELİMİZ VAR”

Öğrencilerin salonuna konuk olan Kılıçdaroğlu, burada öğrencilerle birlikte Fenerbahçe-Göztepe maçını da izledi.

Gençlerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin, gençlerin yurt dışına gitmek istediğini hatırlatması üzerine şu ifadeleri kullandı:

“İyi bir genç potansiyelimiz var aslında. Eğer sanayi, katma değeri yüksek ürün üretemezse sizin çalışacağınız alan da olmamış oluyor. Alanın büyümesi için katma değeri yüksek ürün üreten yeni buluşlar, yeni icatlar yapabilen ekiplere ihtiyaç var. Onlar da sizsiniz.”

“TÜRKİYE’NİN KADERİNİ SİZ BELİRLEYECEKSİNİZ”

Türkiye’nin kaderini gençlerin belirleyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak. Dolayısıyla güzel bir Türkiye’yi sizler inşa edeceksiniz. Biz biraz koşturacağız ama siz sadece sandığa gidin bizim için yeter. ” dedi.