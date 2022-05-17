Kira yardımları ve elektrikleri kesilen vatandaş isyan etti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm mağdurları, kira yardımlarının ve elektriklerinin kesilmesi üzerine isyan etti. Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, "Sizlerin bakıp da rant gördüğünüz yerlere biz bakıp da çocukluğumuzu görüyoruz" dedi.

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Yaklaşık 8 yıldır kentsel dönüşümün sonuçlanmasını bekleyen, 6 aydır kira yardımlarını alamayan, son olarak evlerindeki elektrikleri kesilen vatandaşlar isyan ederek Gaziosmanpaşa meydanında eylem yaptı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde eylem yapan vatandaşlar, “Günümüzde hiçbir yerde kira yardımı kalmamıştır. Bağlarbaşı, Sarıgöl, Yenidoğan mahallelerindeki sorunlar çözülmemektedir. Resmi makamlara defalarca başvurmamıza rağmen sonuç alamadık. Belediye başkanımız sayın Hasan Tahsin Usta ve yardımcısı da dahil olmak üzere mağduriyetlerimizi anlatmaya çalıştık. Artık hiçbir cevap alamadık” diye konuştu.

Kentsel dönüşümün sonuçlanmamasına da tepki gösteren vatandaşlar, “Sizlerin bakıp da rant gördüğünüz yerlere biz bakıp da çocukluğumuzu görüyoruz. Babalarımızdan çocuklarımıza kalır diye düşünüyorduk, ama artık çocuklarımıza kalır mı diye düşünmeye başladık” diye konuştu.

6 aydır belediyeden verilen 1090 liralık kira yardımının da kesildiğini belirten vatandaşlar, “Vermiş olduğunuz kira yardımlarını 6 aydır alamamaktayız. Zaten bu paraya İstanbul’da oturulacak yer kalmadı” dedi.

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