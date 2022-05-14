Kiranın üzerine yattılar, devlete milyonlarca lira borç taktılar

İzmir’deki "Konak Pier" Gümrük binasındaki dükkanlardan yıllardır kira alınamadığı ortaya çıktı. Alışveriş merkezi, sinema salonu ve restoran-cafe olarak kullanılan dükkanların işletmecileri, mülk sahibi Türkiye Denizcilik İşletmelerine 30 milyon 282 bin lira borç taktı.

Veli TOPRAK

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İzmir'deki “Konak Pier” gümrük binasındaki dükkanlardan yıllardır kira alınamadığı ortaya çıktı.

Alışveriş merkezi, sinema salonu ve restoran-cafe olarak kullanılan dükkanların işletmecileri, mülk sahibi Türkiye Denizcilik İşletmelerine yıllardır kira ödemiyor.

Borç 30 milyon 282 bin liraya ulaştı. Konak-Pier Gümrük Binası, Paris'teki ünlü Eyfel kulesini inşa eden Fransız Mimar Gustave Eiffel tarafından tasarlanarak 1867 yılında yapılmıştı.

TBMM KİT Komisyonunda Türkiye Denizcilik İşletmesi hesapları ele alınırken konuyu gündeme getiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel “TDİ'nin Konak Pier’de 16 milyon 940 bin lira alacağı vardı, 2021 yılı sonu itibarıyla toplam kira alacağı 30 milyon 282 bin liraya çıktı'' dedi.

Sertel komisyon toplantısında Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Şirvan Çalışkan'a şunları söyledi:

“TEBRİK EDİYORUM”

*Denizcilik İşletmelerini tebrik etmek lazım. Böyle bir yer varsa bize de bildirin, oradan dükkan alıp kira da ödemeden ticaret yapalım. Kira yok oh ne güzel.*İhaleyi 25 yıllığına alan işletmeci Konak Pier’deki bütün dükkânlardan çatır çatır kira topluyor ama TDİ'ye bu kiraları vermiyor.

*TDİ nasıl oluyor da kira alamıyor? 16 milyon alacak, geçen yıl sonu itibarıyla 30 milyon 282 bin liraya çıkmış, hâlâ da alınamıyor.

*25 yıllığına Konak Pier’i verdiniz. 25 yıl kirayı sormayacak mısınız?. Adam almış orayı, istediği gibi yönetiyor.