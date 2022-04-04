Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda yönetici konumunda olan 12 kişi gözaltına alındı.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde yönetici konumunda olan, gizlilik çerçevesinde faaliyet gösteren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yerleşen ve örgüt adına yetiştirdiği elemanları yerleştiren şüpheli şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheliye yönelik Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

2 ŞÜPHELİNİN YURTDIŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

3 İstanbul, 3 Ankara, 1 Tekirdağ, 1 Gaziantep, 1 Adana, 1 Sivas, 1 Bursa, 1 Samsun, 1 Kahramanmaraş ve 1 Yurtdışında olmak üzere toplam 14 şüpheliye yönelik yürütülen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi.

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