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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 9 kişi yakalandı

Konya merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY Siyahlı Terör Örgütü’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 12 şüpheliden 9'u yakalandı.

Müslüm EVCİ
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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 9 kişi yakalandı

Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün TSK Mahrem ve Rehberlik yapılanmasına yönelik eş zamanlı  operasyon düzenlendi.

12 ŞÜPHELİDEN 9'U YAKALANDI

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANAMADI

Haklarında yakalama kararı bulunan diğer 3 şüphelinin ise yurtdışında oldukları için yakalanamadıkları bildirildi. Yakalanan şahısların Konya’ya getirildiği ve haklarındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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