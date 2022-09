Konya’da kırtasiye yardımı izdihamı

Konya'da MHP’li Ereğli Belediyesi'nin, kırtasiye yardımı izdihama dönüştü. Belediyenin dağıttığı araç gereçlerden almak isteyen öğrenci velileri adeta birbirleriyle yarıştı. İzdihamın yaşandığı dağıtım esnasında kimi veliler ezilme tehlikesi de yaşadı. Okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye ürünlerinin fiyatı geçen yıla büyük artış göstermişti.

Müslüm EVCİ

Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin eğitim masrafı, geçtiğimiz yılla kıyasla katlandı. Konya'da MHP'li Ereğli Belediyesi dar gelirli aile öğrencilerine kırtasiye yardımında bulundu.

Ereğli Kültür Merkezi'nde dağıtım gerçekleşen kırtasiye araç gereçlerinden almak isteyen aileler birbirleriyle yarıştı. Dağıtım sırasında izdiham yaşanırken kimi veliler ezilme tehlikesi yaşadı. Bazı veliler izdiham anına ilişkin görüntüleri cep telefonları kamerasıyla kayıt altına alıp, duruma tepki gösterdi.

“ONLARA BİR HEDİYE VERMEK İSTEDİK”

MHP'li Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu ise, sosyal medya hesabından kırtasiye yardımına ilişkin açıklama yaptı. Oprukçu, “Çocuklarımızın eğitimi; ülkemizin, milletimizin ve devletimizin geleceğidir. Belediye olarak imkanlarımızı seferber etmeye, eğitime her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Yaptığımız her hizmetin temelinde olan ve her şeyi miras olarak bırakacağımız çocuklarımız bizim için çok kıymetli, bu nedenle yeni eğitim-öğretim yılı başında imkanı kısıtlı olan ailelerimizin çocuklarına kırtasiye yardımda bulunarak onlara bir hediye vermek istedik” ifadelerine yer verdi.

“AKP İKTİDARI VE KÜÇÜK ORTAĞININ ÜLKEMİZİ GETİRDİĞİ DURUM BU”

Eğitim için temel ihtiyaç olan defter, kitap, kalem gibi kırtasiye malzemelerinin cep yaktığını ve ailelerin kırtasiye almakta zorlandığını kaydeden İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise şunları söyledi:

“AKP'nin yanlış ekonomi politikasıyüzünden iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Bundan kırtasiye araç gereçleri de nasibini aldı. Geçen seneye göre kırtasiye fiyatları katlandı. Bazı kırtasiye ürünlerinin fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 arttı.

Bir öğrencinin üniforması çantası hariç, temel kırtasiye araç gereçleri 2 bin lirayı buluyor. Bir asgari ücretli aile bunları karşılayacak? Durum böyle olunca vatandaşlarımızda Ereğli Belediyesi'nin dağıttığı kırtasiyeden almak için izdiham yaratıyor.

İşte AKP iktidarı ve küçük ortağının ülkemizi getirdiği durum bu. Vatandaşımızın endişesi olmasın, iktidarımızla birlikte bu sorunların hepsini çözeceğiz. Az kaldı”

