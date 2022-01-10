Köylüler topraklarını Suriyeliler’e satıyor!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Türkiye’yi uyardı. Çiftçilerin zor durumda olduğunu söyleyen Savaş “Topraklarını Suriyeliler’e satıp gidiyorlar. Özellikle sınır köylerine Suriyeliler yerleşiyor” diye konuştu.

Saygı ÖZTÜRK

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş “İlimizde, özellikle çiftçilerimiz çok zor durumda. Küçük ölçekli çiftçilerimiz, toprağını genelde Suriyeliler'e satıyor, köylerini terk edip şehirlere göç ediyor. Boşalan köylere Suriyeliler yerleşiyor” dedi. 1 Nisan 2022'de başlayacak olan Uluslararası Expo 2021 için Hatay'ın 17 Ocak'ta tanıtımı için Ankara'ya gelen ve davetiye dağıtan Lütfü Savaş, iliyle ilgili SÖZCÜ'nün sorularını da şöyle cevaplandırdı:

SURİYELİLER YERLEŞİYOR

“Belediye olarak yaptığımız en iyi işlerden birisi kırsal kalkınmayı desteklemek. Şunu biliyoruz. Özellikle tarım kesimi çok zor durumda. Suriyeliler'in ilimize yerleşmesinden sonra 3-5 dönüm arazisi olan vatandaşlarımız iyice çıkmaza girdi. Toprağını Suriyeliler'e satıp köyünü terk ediyor. Boşalan özellikle sınır köylerine Suriyeliler yerleşiyor. Göçü, toprak satışını önlemek için şahısların, kooperatiflerin üzerine şirket kurduk. Özellikle 3-5 dönüm arazisi olup da tarım yapamaz olanlara tohum, fide, gübre desteği verip sözleşmeli tarıma geçiyoruz. Yani ürettiklerine alım garantisi veriyoruz. Yılda iki kez ürün ektirmeyi planlıyoruz. Coğrafyasını terk etmeyenlerin sayısını bu yıl sonuna kadar 10 bin, gelecek yıl sonunda da bu sayıyı 20 bin aileye ulaştırmayı hedefliyoruz.”

İŞSİZLİĞİ DE ÖNLEYECEĞİZ

“İlk ekimler sebze ağırlıklı olacak. Bunları endüstri ile birleştirip yurtdışı başta olmak üzere çeşitli yerlere satacağız. Avrupa başta olmak üzere Ortadoğu'ya ihraç çeşidini artırmay hedefliyoruz. Kırsal kesimden göçü önlersek ihracattan ülkemize döviz girişini artırmış olacağız. İki yıla kadar 20 bin aileye ulaştığımızda kırsalda büyük bir başarı elde etmiş olacağız. Hatay'daki kırsaldan şehre göçü önleyip şehrin belli semtlerindeki yığılmayı, işsizliği da önlemiş olacağız. Hatay'da 55 bin fakir aile var. Bunların gıda, giyim, çocuklarının okul ihtiyaçlarını gücümüz yettiğince karşılıyoruz. Bunları iş sahibi yapmak da önceliklerimiz arasında. Özgür insan yapamazsak, sadece yardımlara bağımlı kalırlarsa güç kimdeyse onun yanına yaklaşırlar.”

MARKA DEĞERİ ARTACAK

Hatay'ın marka değerini artıracak, ilin ve Türkiye'nin tanınırlığına önemli katkısı olacak Expo-21'in illerinde yapılacak olmasının mutluluğunu da yaşadıklarını kaydeden Lütfü Savaş açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yaptığımız masrafların en az 10 katını esnafımız, ticaret insanlarımız, turizmcilerimiz kazanacak. Şehrin kırsalında üretilen ürünlerin pazar payı yükselecek. İstenderun -Arsus da, Antakya- Defne'de 220 dönümlük alanda bütün hazırlıklarımızı yaptık. Deniz yoluyla yazın KKTC'den başlamak üzere Lübnan'a insan taşıyacağız. Arsus'ta marina yaptık. Hatay deniz kapısı olacak. Bu durum marka değerine, ticaretine katkı sağlayacak. Ekonomiyi rahatlatacağız, gelir düzeyini yükseltecektir.”