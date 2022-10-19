Köylülerden tepki: Önce santrale ve kömür madenlerine ÇED alın

Muğla’nın Milas ilçesinde Yeniköy- Kemerköy Enerji A.Ş.’nin iki termik santraline kaynak oluşturması amacıyla kurulması planlanan güneş enerjisi santrali (GES) projeleri ile ilgili ÇED-Halkın Katılımı Toplantısı’nda gerginlik yaşandı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'nin (YK Enerji) iki termik santraline kaynak oluşturması amacıyla kurulması planlanan GES projelerinin ÇED Halkın Katılımı Toplantısı Pınar Köyü kahvesinde iki saat arayla iki halkın katılımı toplantısı düzenlendi.

İKİ SANTRAL İÇİN AYRI AYRI TOPLANTI DÜZENLENDİ

Toplantıların ilki saat 11:00'de “Yeniköy Termik Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali Projesi” projesi için, ikincisi ise saat 13:00'te ise “Kemerköy Termik Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali Projesi” için planlanmıştı.

ESRA IŞIK: “ÖNCE SANTRAL VE MADENE ÇED YAPIN”

Pınar Köyü kahvesinde yapılan ilk toplantıya köylülerin ve çevrecilerin katılımı yüksek oldu. Toplantının başında söz alan İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Esra Işık toplantının yapılmasının hukuksuz olması nedeniyle yapılamayacağını belirterek “Halkın Katılımı Toplantısı'nın yapılma amacı aslında halkın bu projenin olumlu ve olumsuz yönlerini halka anlatmak fakat bu olumlu ve olumsuz yanların ÇED raporunda sunulacağı söyleniyor.

Bugün bize ne anlatılacak çok merak ediyoruz. Bu toplantının yapılması hukuksuzdur, gayrimeşrudur. Halktan birisi olarak buraya çağırılmamış, İkizköylü olarak buraya çağırılmamış olsam da konuşacağım. Topraklarımı köyümü savunacağım.

Önce santral ve madene ÇED yapılsın ondan sonra güneş enerjisi için başvuru dosyasını burada anlatırlar ama önce santral ve kömür madeni için, yıllardır bizi zehirleyen kömür madeni için ÇED yapılsın. Yıllardır burada halk olarak zehirlenen biziz, mağdur olan biziz.” diye konuştu.

SERT TARTIŞMALAR YAŞANDI

Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak için açılacak maden yüzünden İkizköyün istimlak edilen Işıkdere mahallesindeki evini terk etmek zorunda kalan, ardından İkizköy'ün Ova Mahallesi'ne borç ve kredilerle yeniden evini yapan fakat oradan da çıkması istenen İkizköylü Aytaç Yakar ise şunları söyledi: “Sen yerinden oldun mu? Yerinden olan benim, evinden olan benim.”

Yakar kendisine “Parayı alırken iyiydi” şeklinde cevap verilmesi üzerine şunları söyledi: “Ne parası verdiniz, 10 lira para verdiniz. Ben yandım, benim gibi kimse yanmasın. Bir tek ekmek param yok benim. Ben yerimden oldum kardeşim.” dedi.

MUÇEP “ÇED BAŞVURU DOSYASINA DAYANARAK BU TOPLANTI YAPILAMAZ”

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gönüllüsü Hukukçu Güngör Erçil, ÇED başvuru dosyasına dayanarak toplantının yapılmasının suç olduğunu belirterek “Bu toplantının amacı halkın bilgilendirilmesi, sürece katılması değil mi? Raporda çevre ile ilgili her şeyin ÇED dosyasında yazılacağı söyleniyor. Burada neyi anlatacaksınız? Bu toplantı niye yapılıyor. Firmanın bilgi vermediği sunuma dayanarak hangi halk hangi fikri ifade edecek projeye dair?” Alanın maden sahası olarak devredildiğini belirten Erçil, güneş enerjisi kurulmak üzere özelleştirilmediğini belirtti.

DÜDÜKLERLE VE ALKIŞLARLA PROTESTO ETTİLER

ÇED Başvuru Dosyas'nı hazırlayan Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Ziya Kalpuz, itirazlara rağmen sunuma başlaması üzerine, çevreci ve köylüler durumu alkışlarla ve düdüklerle protesto etti. Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle jandarma ekipleri salona girerek toplantıya katılanları dışarıya çıkardı.

BAZILARI SANTRALİ SAVUNDU “SANTRAL KAPATILSIN DİYEMEZSİNİZ”

Toplantı sonrası bölgede yaşadığını ifade eden bir vatandaş, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'nin kapatılması yönünde beyanda bulunan ekolojistlere tepki göstererek, “Benim kırmızıçizgimi aşmayın, santral kapatılsın diyemezsiniz” dedi. Yaşanan kısa süreli gerginlik çevredekilerin müdahalesi sonucu yatıştırıldı.

“SUÇA DAYALI ÇED SÜRECİNİN YÜRÜTÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

İlk toplantıda toplantı salonunun fiziksel olarak yetersiz olduğuna dair eleştiriler üzerine, salonun bahçesine sandalyeler çıkarılarak ikinci toplantı açık alanda gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde ise ekolojistler toplantının neden yapılamayacağına dair görüşlerinin yer aldığı bir dilekçe hazırladı. Dilekçeyi toplantı başında okuyan Esra Işık, toplantının bu koşularda yapılamayacağını söyledi ve “Bu toplantıyı eğer yapacaksanız terk ediyoruz, tutanaklara geçmesini de talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Köylü ve çevreciler ÇED toplantısını protesto ederek ayrıldı.

İlginizi Çekebilir Çevreciler MUÇEV'e yine 'Dur' dedirtti