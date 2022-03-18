‘Kürdistan’ paylaşımı yapan akademisyen beraat etti

Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan H.K. sosyal medya hesabında "Kürdistan" paylaşımı yaptığı gerekçesiyle terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında açılan davadan beraat etti.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi H.K. sosyal medyada hesabında yaptığı “Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan” paylaşımı gerekçesiyle rektörlük tarafından açığa alındıktan sonra dün gözaltına alınmıştı. H.K. çıkarıldığı mahkemece de tutuklanmış ve 10 Kasım 2021 yılında tahliye edilmişti.

BERAAT ETTİ

Araştırma Görevlisi H.K. yargılandığı davanın üçüncü duruşması Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, H.K. üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek beraatine karar verdi. H.K hakkındaki yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

“PAYLAŞIMLAR DÜŞÜNCE VE İFADE HÜRRİYETİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİ”

Akademisyen H.K.’nın beraat kararını değerlendiren avukat Mehdi Özdemir, “Kürdistan ibareli paylaşımlar, yerel mahkeme tarafından düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmiş ve beraat kararı verilmiştir. Kürdistan tanımı, tarihsel ve toplumsal açıdan hem coğrafi bir terim hem de politik bir kavramdır. Toplumun çoğulculuğunu yansıtır bir biçimde, Kürdistan kavramı nedeniyle yapılan yargılama hukuksuzdur. Hukuki meşruiyeti olmayan ve suç teşkil etmeyen ifadeler nedeniyle yapılan yargılama neticesinde müvekkil halkında beraat kararı verilmesi hukuka uygundur” ifadelerini kullandı.