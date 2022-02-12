‘Lassi’ barınak dönüşü öldü, mahalleli şikayetçi oldu, otopsi yapılacak

Sitede bakılan 'Lassi' isimli köpek, şikayet üzerine belediyenin geçici hayvan bakımevine götürüldü. Burada 1 gün tutulduktan sonra yeniden siteye bırakılan 'Lassi' öldü. Site sakinleri savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Tekirdağ Çorlu’da Hürriyet Mahallesindeki Antik Kent Sitesi yönetimi ile site sakinlerinin pasaportlu olarak kulübede baktıkları ‘Lassi’ isimleri köpek, şikayet üzerine görevliler tarafından alınıp, belediyenin geçici hayvan bakımevine götürüldü.

Burada 1 gün tutulan köpek, yeniden bırakıldığı site bahçesinde öldü. ‘Lassi’nin ölümüyle sitede oturanlar, büyük üzüntü yaşadı.

“AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORDU”

Köpeğin geri geldiğinde ayakta durmakta güçlük çektiğini ve karnının aşırı şekilde şiş olduğunu da kaydeden site sakinleri belediye ekiplerinin köpeklerinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle polise ve savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Site Yöneticisi Ayşe Yedek, gözyaşları içinde gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeği 6 ay önce sokakta hasta olarak bulduklarını ve sahiplendiklerini söyledi.

Lassi ismini verdikleri köpeğin tedavisi yaptırdıklarını da kaydeden Yedek, ”Hasta köpeğe Lassi ismini verdik ve bütün tedavilerini yaptırdık. Sitemizin bahçesinde ona ev yaptık. Orada yaşamaya başladı. Bir şikayet üzerine belediye ekipleri geçtiğimiz gün köpeğimizi sitenin içerisine girerek hiç kimseye bilgi vermeden almış ve barınağa götürerek uyutmuş. Durumu öğrenir öğrenmez hemen iletişime geçerek köpeğimizi geri istedik. Uyutulduğunu, bir gün misafir edildikten sonra geri getirebileceklerini söylediler. Köpeği geri aldığımızda, ayakta duramıyordu. Bitkin halde olan Lassi, bir kaç saat içinde öldü” dedi.

Köpeklerinin çok uysal ve kimseye saldırmayan bir hayvan olduğunu belirten Yedek, bu güne kadar hiç kimseye zarar vermediğini, sitede sakinlerinin ona çok iyi bakarak sahip çıktığını ifade etti.

Yedek, Lassi’nin pasaportunun, aşılarının, bakımlarının tam olduğunu dile getirerek, ”Köpeğimizin kimseye zararı yoktu. Barınakta ne yaptılarsa köpeğimiz birkaç saat içinde öldü. Yönetim ve sakinler olarak polise, daha sonra da savcılığa giderek şikayetçi olduk. Bunun sorumluları kimse cezalandırılmalarını talep ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, yedek ve site sakinleri Lassi’nin cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı dökerek üzüntülerini ortaya koydu.

OTOPSİ YAPILACAK

Site sakinleri, köpeğin ölümünden barınak görevlilerini sorumlu tutarak, polise şikayetçi oldu.

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi veterineri Ahmet Çavdar ise gelen şikayet üzerine köpeği aldıklarını ve 1 gün sonra siteye geri bıraktıklarını söyledi. Köpeğin belediye sistemine kayıtlı sokak hayvanı olduğunu belirten Çevdar, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Adli Tıp Bölümü’ne gönderildiğini söyledi.

İHA/DHA

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