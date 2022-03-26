Limonları satamadığı için yere döken çiftçi isyan etti

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Çukurova'da kilogram fiyatı 30 kuruşa dahi satılmadığı için üreticinin yere döktüğü limonlara dikkat çekti, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Narenciye üreticisi Hakkı Uyanık, "Bunca zamandır çiftçilik yapıyorum bu seneki kadar zor ve sorunlu bir dönem görmedim. Ürün para etmeyince yere döküyoruz. Allah çiftçinin yardımcısı olsun. Bu dramı görün" diyerek dert yandı.

Mehmet PİŞKİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adana’nın Karataş İlçesi’ne bağlı Helvacı Köyü’ndeki narenciye bahçelerine giderek çiftçilerle buluşan CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, sorunları dinledi. Satamadığı limonu ağaç dallarından silkeleyerek yere döken üreticilerin çaresizlik içindeki feryadı yürek burktu.

Üreticilerin fahiş maliyet artışına rağmen narenciye fiyatlarının düşüklüğünden kaynaklı tepkilerini dinleyen Barut, gübreden mazota dek her kalemdeki fahiş fiyat artışlarına karşın ürünün para etmediğini, iktidarın ise bu yangını söndürmek yerine izlemekle yetindiğini söyledi.

“ÇİFTÇİNİN ELİNİ TUTUN, YARDIM EDİN”

Altın gibi sarı limonların dalında kaldığını belirterek milli servetin şimdi yerlere serpildiğini ifade eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“İhracatta sorun var, üretim maliyetleri arttı, limon dalında kaldı. Çiftçinin emeği, milli servetimiz yerlere dökülüyor. Üretici yere dökerken tüketici de marketlerde ve pazarlarda limon alamıyor. Bu limon dalında 30 kuruş dahi etmedi. Çiftçi maliyeti 1 lirayı aşan limonu dalında 30 kuruşa satamadığı için perişan oldu.

Şimdi yeni sezon geliyor. Çiftçinin dalında kalan limonlardan kurtulması, bahçesini yeni sezona hazırlaması gerekiyor. Dalında kalan limonları temizlemek için bile dünya kadar masraf ediyor. Bu nasıl bir dramdır. Üreticinin bu çaresizliğini görün, feryadını duyun. İktidarı ve Tarım Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz. Çiftçinin elini tutun, yardım edin. Üretim maliyetlerini düşürün. Tarıma ve çiftçiye destek olun.”

“ÇİFTÇİYE YARDIM EDİN”

Aynı köyde narenciye üreticisi Hakkı Uyanık ise, “Ben 65 yaşındayım. Bunca zamandır çiftçilik yapıyorum. Bu seneki kadar zor ve sorunlu bir dönem görmedim. Ürün para etmeyince yere döküyoruz. Satamadığımız ürünü bahçeden temizlemek için de üstüne para veriyoruz. Allah çiftçinin yardımcısı olsun. Bu dramı görün” dedi. 30 dönüm alanda limon yetiştiren çiftçi Ahmet Ok da, “Limon para etmeyince perişan olduk. Dalından yere döküyoruz limonu. Mağdur olduk. Çiftçiye yardım edilmeli, destek verilmeli” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Süt üreticileri isyan etti: Tüm sütleri yere döktüler