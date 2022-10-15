Maden faciasında oğlunu kaybeden annenin acı feryadı

Bartın'da meydana gelen ve 41 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan maden faciasından geriye acılı ailelerin gözyaşları kaldı. Faciada oğlunu kaybeden bir anne, "Benim oğlum gözüme o kadar güzel görünüyordu... 'Senin gibisi yok' derdim... Bir ay sonra doğum günü yapacaktım" diyerek feryat etti.

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Bartın’ın Amasra ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen maden faciasında 41 işçi hayatını kaybetti. Geride ise işçilerin ailelerinin gözyaşları ve feryatları kaldı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın yer aldığı CHP heyeti, Amasra’da patlamanın yaşandığı maden ocağında gündüz saatlerinde incelemelerde bulundu.

“YAVRUM BİZİ BIRAKTI”

Oğlunu kaybeden anne, CHP heyetiyle acısını paylaştı. Hastane bahçesinde ağlayan anne, “Mehmet’im… Duy sesimi… Benim oğlumu gördünüz mü… Benim oğlum gözüme o kadar güzel görünüyordu… ‘Senin gibisi yok’ derdim… ‘Benim oğlum gibi yakışıklı biri yok’ derdim. Bir ay sonra doğum günü yapacaktım… Bizim doğum günü neyimize, her şey neyimize… Ellerimiz bağlı kaldık… Gözü yaşlı 22 yaşında eşi, 11 aylık bebek, 55-60 yaşında ana, baba… Onlar gidecekken bizim evlatlar gitti… Dayanabilecek miyiz biz bunlara? Ne yapacağız? Nasıl sabır edeceğiz? Katliam yapar gibi… Benim yavrum… Benim yavrum… Benim yavrum… ‘Anam, gülüm’ derdim… Benim oğlum, benim yavrum… Benim yavrum bizi bıraktı…” diyerek feryadını dile getirdi.

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