Malatyalı kayısı üreticisi isyan etti: Hakkımızı alamıyoruz

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmını karşılayan Malatya’da kayısı fiyatları ihracatçıyı memnun ederken, üretici emeklerinin karşılığını alamamaktan dert yanıyor. Kayısı üreticisi Ramazan Demir, “Kayısının hakkını yiyenler hiç bahçeyi, bağı görmeyenler. Malatya’nın büyük patronları kazanıyor. Kayısının fiyatını devletin belirlemesi daha uygun değil mi ama yok. Malatya’nın kayısısından işçisinden tut ihracatçısına, hamalına kadar milyonlarca geçinen insan var ama taban fiyatı yok. Çiftçiye yazık değil mi?” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Malatya'da kayısı üreticileri yetiştirdikleri ürünlerin maliyetlerinin altında satmak zorunda kaldıklarını belirterek kayısının sabit bir fiyatı olması gerektiğini kaydetti.

Corona virüsü döneminde kilosu 30 liradan satılan kayısının fiyatı 90 liraya kadar çıkarken, kalitesine göre 150 liradan da alıcı buluyor.

“125 TL'DEN SATIYORDUM ŞİMDİ 90-95 LİRA”

Piyasanın düşük olduğunu geçen dönem 125 liradan sattığı kayısıyı şimdi 95 liraya sattığını belirten Kayısı üreticisi Aliseydi Öztürk, “Piyasa biraz düşük, daha önceki sattığım dönemlerde iyiydi. Daha önce 125 TL'den satmıştım ama şimdi aynı kayısı 90-95 TL arasında alınıyor. Bugün bir ton ilaç bin 300 ila bin 450 lira arasında değişiyor. 450-500 lira ilacın ağaçlara atılması için para veriliyor. Serbest piyasa yapabilecek bir şey yok. Ağacın çoksa bir şeyler teşkil eder ama az olursa kurtarmıyor. Bunun yanında işçilik masrafı çok oluyor” diye konuştu.

“FİYATI TARLAYI, GÜBREYİ, TRAKTÖRÜ BİLMEYENLER BELİRLİYOR”

Kayısı üreticisi Ramazan Demir'de pazara getirip sattığı kayısının köyde 20-25 gün önce 110 ila 115 lira arasında satıldığını belirterek şunları söyledi:

“İhracatçının ayağına kadar getiriyoruz 80-90 en fazla 100 lira. Bu sene çok sıkıntılı, geçtiğimiz senelerde sabit bir fiyat vardı. Fiyat belliydi ona göre satıyorduk. Bu sene öyle bir çelişki var ki aynı kayısı köyde 110, pazarda 80 lira. Sahipsiz bir memleket.

Kayısının sabit bir fiyatı olsa üretici de rahat getirir, ticaretini yapanda rahat alır. Piyasada sıkıntısız bir şekilde yürür gider. Köyde 110, burada 80 lira böyle bir memleket var mı? tonda 30 bin TL para ediyor, bu paraları kim yiyor?

Bu seneki maliyeti de herkes iyi biliyor. mazotu, gübresi, işçiliği geçen senenin 3-4 katı. Üründe pahalı, geçen sene 30 lira olan kayısı bu sene 100 lira. Az bir şey değil ama sabit bir fiyatı yok. Bazıları 120 liraya satarken, bizim gibi garibanlarda 80 liraya satıyor. Nedeni taban bir fiyatının olmaması.”

“HAKKIMIZI ALAMIYORUZ”

‘Kazanıyoruz ama hakkını da alamıyoruz' diyen Demir, “Kayısının hakkını yiyenler hiç bahçeyi, bağı görmeyenler. Malatya'nın büyük patronları kazanıyor. Bahçeye ayağı değmemiş, gübre nedir bilmez, traktör, çüt nedir bilmiyor ama kayısının fiyatını o belirliyor. Kayısının fiyatını devletin belirlemesi daha uygun değil mi ama yok. Malatya'nın kayısısından işçisinden tut ihracatçısına, hamalında kadar milyonlarca geçinen insan var ama taban fiyatı yok. Çiftçiye yazık değil mi?” diye isyan etti.

“HERKES BÜTÇESİNE GÖRE KAYISI ALIYOR”

Kayısı satıcısı Tolgahan Çakır ise piyasadan dolayı kayısı satışında bir durgunluğun olduğunu belirterek, “İnsanların alım gücü düştü. 1 Ekim'de ihracat başlayacak, pazarda da satış olacaktır. Kayısı çok pahalandı. Sarı kayısıda şu an sıkıntı var çünkü üretici ürünü satmayıp bekletiyor. O yüzden bizde kayısı alamıyoruz . Jumbo kayısı 140 ila 150 liradan satılıyor. Bir küçüğü 120 ila 130 lira arasında. Pandemi döneminde kayısı ucuzdu, satılıyordu. Şu an kayısı fiyatlarında artış olduğu için insanlar alamıyor. Herkes şu an bütçesine göre kayısı alıyor” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Malatya'da kayısı üreticilerinden fiyat tepkisi

İlginizi Çekebilir Kayısı hasadına 20 bin mevsimlik hayat