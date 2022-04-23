Manisa’da korkutan manzara: Çayın rengi kırmızıya döndü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde doğup Manisa'da Gediz Nehri'yle birleşen Nif Çayı'nın rengi kırmızıya döndü. Tarlalarına gelen çiftçiler çayın rengindeki değişimi yetkililere haber verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü ekipleri kirliliğin olduğu alanda inceleme yapıp numune aldı.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarından geçen Nif Çayı’ndaki kirlilik tepki çekti. Sabah saatlerinde çayın rengi kırmızıya döndü. Manzara karşısında tedirgin olan çiftçiler yetkililere haber verdi. Büyük bir alanı sulayan ve çiftçilerin tarımsal sulamada kullandığı suyun rengi kırmızıya döndü. Ekipler renk değişiminin yaşandığı alanda inceleme yaptı. Sudaki renk değişiminin nedeni yapılan analizlerin ardından netleşecek.

TARIMSAL SULAMADA KULLANAMIYORLAR

Sudaki renk değişimine tepki gösteren Karaoğlanlı Mahalle Muhtarı Hakan Kara, rengi kırmızıya dönen Nif Çayı'ndan artık tarımsal sulama yapamadıklarını dile getirdi. Muhtar Kara yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*Sabah geldiğimizde kan kırmızı akan bir çayla karşılaştık. Burada biz tarımla uğraşıyoruz. Yaptığımız tarım da organik ve iyi tarım. Yetiştirdiğimiz ürünler tahlile gidiyor, kalıntı çıkıyor. Biz bu suyla suladığımız ürünleri satmakta zorlanıyoruz.

*Bu suyun artık kullanılacak bir tarafı kalmadı. Tarımsal sulama yapamıyoruz, yoğun bir koku, kan kırmızı bir renk var. Biz bununla yaklaşık 20 yıldır mücadele ediyoruz. Bir yol alamadık. Şurada baktığınız zaman kurbağa bile yaşamıyor.

*Bu kadar yoğun bir derenin kurbağa yok, kuş yok, balık yok, canlı yok. Böyle bir suyla biz nasıl sulama yapabiliriz? Ya da bu yakındaki sondajlara bu yer altı suyu olarak iniyor. Sondajlarımıza karışıyor, içme suyumuza karışıyor.

*Çevre Şehircilik ekipleri geldi, inceleme yaptı ve numune aldı. Sonuç ne çıkar bilmiyoruz, içerisindeki kimyasal nedir. O gelecek sonuca göre çıkacak. Tutanak tutuldu, bunla ilgili de suç duyurusunda bulunacağız.

“GEÇMİŞTE BALIK TUTUYORDUK, ŞİMDİ YOK”

Nif Çayı'nın yakınlarında tarlası bulunan çiftçi Mustafa Doğru ise, geçmişte çaydan balık tuttuklarını ama son yıllarda suda balığın kalmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Tarlama geldiğimde su aynı bayrak kırmızısı renginde akıyordu. Bunu görünce şok oldum. Sabahki durum çok vahimdi. Hem pis bir koku vardı hem de kan kırmızısı rengindeydi. Bir an önce bu çayın temizlenmesi gerekiyor. Bu suyun eski düzenini alması lazım. Çocukluğum benim burada geçti, burada 7-8 kiloluk, 10 kiloluk balıklar oluyordu. Şimdi balık değil hiçbir canlı yaşamıyor.”

Kırmızı akan Nif Çayı'ndan tarımsal sulama yapamayan çiftçiler, sorunun bir an önce tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması çağırısında bulundu.

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