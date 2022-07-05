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Mardin’de Eren Abluka-20 operasyonu

İçişleri Bakanlığı'nca Mardin'de 679 personelin katılımıyla Eren Abluka-20 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca Operasyonu başlatıldı.

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Mardin’de Eren Abluka-20 operasyonu

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