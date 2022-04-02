Abone Ol

Mardin’de ‘Eren Kış-33 Operasyonu’ başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 566 personelin katılımıyla 'Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Mardin’de ‘Eren Kış-33 Operasyonu’ başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin’de ‘Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal (Mardin-Ömeryan) Operasyonu’ başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 566 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ‘Eren’ kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi. (DHA)

Eren-Kış 9 operasyonunda bölücü terör örgütüne darbe İlginizi Çekebilir Eren-Kış 9 operasyonunda bölücü terör örgütüne darbe

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster