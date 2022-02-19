‘Marjinal gruplara bakarak bütün Müslümanları korkulacak insanlarmış gibi göstermek büyük haksızlık’

Pakistan'da İslamofobi konulu konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Her zaman, sevgiyi, muhabbeti, barışı tebliğ etmesine rağmen, Kitabımıza, Peygamberimizin hayatına bakmadan sadece onu yanlış uygulayan marjinal gruplara bakarak bütün Müslümanları adeta korkulacak insanlarmış gibi göstermek gerçekten çok büyük bir haksızlıktır ve yanlış bir anlayıştır" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Pakistan’a gitti. Erbaş, Uluslararası İslam Üniversitesi’nde İslamofobi konulu konferans verdi. Erbaş, konuşmasında şunları söyledi:

* Her zaman, sevgiyi, muhabbeti, barışı tebliğ etmesine rağmen, Kitabımıza, Peygamberimizin hayatına bakmadan sadece onu yanlış uygulayan marjinal gruplara bakarak bütün Müslümanları adeta korkulacak insanlarmış gibi göstermek gerçekten çok büyük bir haksızlıktır ve yanlış bir anlayıştır.

* Eğer bu mantıkla isimlendirme yoluna gidilecek olursa, ben de bugün çok rahat bir şekilde Judaizmofobi kelimesini kullanabilirim.

* Çünkü siyonist Yahuduiler yıllardan beri Müslümanlara, özellikle Filistinli Müslümanlara zulmediyorlar.

* Oradaki insanlar yüzünden bütün Yahudileri içerisine alacak bir kavramı nasıl kullanabilirim Judaizmofobi diyerek?

* Hindistan'da Müslümanlara zulmeden Hindular için Hinduizmofobi nasıl diyemiyorsam İslamofobi kelimesini de kullanmamak lazım.

* Myanmar'da Müslümanları adeta katleden Budistler için Budizmofobi demiyorsam, onları da İslamofobi dememelerini istemek benim hakkımdır.