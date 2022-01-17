Marmara Denizi’nde 3.4 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliği 13.1 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Saat 15:06'da, Marmara Denizi’nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ’ın Güzelköy açıklarında yaşanan depremin, 13.1 derinlikte olduğu kaydedildi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıklarken, merkez üssünü ise Tekirdağ’ın Sarköy açıklarında Marmara Denizi olarak gösterdi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER