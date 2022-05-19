Marmaris’te 3 dakikalık 19 Mayıs kutlamasına tepki

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında kaymakamlık tarafından düzenlenen çelenk sunma töreninin 3 dakika sürmesine CHP İlçe Başkanı Av. Zekican Balcı ile vatandaşlar tepki gösterdi. Başkan Balcı, “Atatürk’ü sevmeyebilirsiniz ama saygı göstermek zorundasınız” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında kaymakamlık tarafından düzenlenen çelenk sunma töreninin sadece saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son bulmasına CHP İlçe Başkanı Av. Zekican Balcı ile vatandaşlar tepki gösterdi. Balcı, “Lütfen Atatürk'ü sevmeyebilirsiniz ama saygı göstermek zorundasınız” dedi.

ATATÜRK’Ü UNUTTURMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

Atatürk anıtının önünde gerçekleşen törene sadece protokolün katılması da tepki ile karşılandı. CHP İlçe Başkanı Av. Zekican Balcı, “Meydanda yalnızca ve yalnızca 3 dakika süren bir anma töreni düzenlenmiş. Bu hükümet maalesef 20 yıldan bu yana Atatürk'ü, milli bayramlarımızı unutturmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.

Halkla bütünleşmeden, halkla birlikte olmadan yapılan programlar hiç bir zaman amacına ulaşmaz. 3 dakikalık bir anma töreni mi olur? Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile program sona erdi” diye konuştu.

SİYASİLER OTURDUKLARI KOLTUKLARIN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRSİNLER

Sadece 3 dakika süren bir anma töreninin göstermelik yapıldığını da sözlerine ekleyen Balcı sözlerini şöyle sürdürdü.

“Atatürk'ü anma ile ilgili herhangi bir konuşma, Atatürk 19 Mayıs'ta neden Samsun'a çıkmış, hangi aşamalardan geçmiş, neden buna gerek duymuş hiçbir açıklama, bununla ilgili herhangi bir program tertip edilmemiş.

Ben buradan bu kararı verenlerin protesto ediyorum. Kınıyorum. Artık yeter 20 yıldan bu yana her geçen gün artık buramıza kadar geldi. Konuşmayalım, ortamı germeyelim diyoruz. Bayramımızı coşkuyla kutlayalım diyoruz. Ama burada biz halkın sesi olmak zorundayız. Burada protestoları herkes gördü.

Lütfen Atatürk'ü sevmeyebilirsiniz ama saygı göstermek zorundasınız. Milli bayraklarımıza saygı duymak ve gereğini yapmak zorundasınız. O koltuklarda oturan bürokratlar, siyasiler oturdukları koltukların gereklerini yerine getirsinler.”

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