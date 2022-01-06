Marmaris’te depreme dayanıksız okul eylemi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Marmaris Ortaokulunun depreme dayanıksız olduğunu iddia eden veli ve öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Marmaris Kaymakamlığı ile görüşerek acil çözüm istedi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Marmaris Ortaokulunda çocukları eğitim gören veliler okulun depreme dayanıksız olduğunu iddia ederek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Marmaris Kaymakamlığı ile görüşerek acil çözüm istedi. Marmaris Eğitim- Sen Başkanı Altan Kumbasar, “Bu okula 2 yıl önce depreme dayanıklı değildir raporu verilmesine rağmen neden yapılmıyor? Aileler çocuklarını okula göndermek istemiyor” dedi.

Önceki yıllarda da İçmeler Mahallesi Kamil Acarer İnayet Kodak Ortaokulu yıkılıp yerine yenisi yapıldı. Aynı okulun ilkokulu yıkılmasına rağmen hala yenisi yapılmadı, çocuklar başka yerde eğitim görüyor. Armutalan Mahallesi'ndeki Evrenpaşa ilk ve ortaokulun da güçlendirme yapılması gerekiyor raporu salgın öncesinde verilmişti.

VELİLER ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Marmaris Eğitim- Sen Başkanı Altan Kumbasar Marmaris Ortaokulu'na da depreme dayanıksız raporunun salgın öncesi verildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Okula güçlendirme çalışması yapılması gerekirken yapılmadı. Taşıyıcı kiriş ve sütunlarda çatlaklar ve dökülmeler sonucu paslı demirlerin görülmeye başlamış. Çocuklar yüksek bir sıradan atlayınca binanın titrediği bile söyleniyor. Dün öğretmen ve veliler Eğitim-Sen'e geldiler. Veliler çok tedirgin ve okula göndermek istemiyorlar.

Hemen uzaktan eğitime geçelim, ara tatil de geliyor bu süreçte okul güçlendirilsin istiyorlar. Burada çocuklardan ayrı olarak öğretmen ve çalışanlar da var. Okulda bine yakın öğrenci var. Bu kadar çocuğun rezonansı düşünülecek olursa gerçekten endişe verici bir durum ortaya çıkıyor.”

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ PARASI VARMIŞ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Urfa'daki okulları gezerken gördüğü eksikliklerden sonra ‘Para istediniz de göndermedik mi? Bu okulların durumu ne?' dediğini hatırlatan Kumbasar, “Demek ki bakanlığın parası da var. Yetkililer neden buna el atmıyor. Arada görevini yerine getirmeyen bir işgüzar mı var?. Sorumlular bir an önce sorumluluklarını yerine getirsinler. Herkes kaygılı” dedi.

Öğrenci velisi Damla Acar “Sıvalar dökülüyor, çocuklarımızın daha güvenli bir okulda eğitim almasını ya da uzaktan eğitim talep ediyoruz. Yetkililer konu ile ilgili gerekeni yapsın lütfen. Veliler olarak okulumuzun depreme dayanıksızlık belgelerine dayanarak ve çocuklarımızın eve geldiklerinde kapı kapatmada ya da küçücük bir sıra çekmede bile okulun sallandığını bundan dolayı tedirgin oldukları için okula gitmek istemediklerini söylüyorlar.

Çocuklarımızı her an ne olacağı belli olmayan okula göndermek istemiyoruz. 2 sene önce verilmiş olan depreme dayanıksızlık belgesinin günümüze uygun olarak tekrar değerlendirilmesini ve bu süreçte çocuklarımızın uzaktan eğitime geçirilmesini talep ediyoruz. Okul koridorlarında elektrik kaçağı ve gaz kokuları da bulunuyor” diye konuştu.

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