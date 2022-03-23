Marmaris’te yanan Osmaniye ve Bayır, ‘Örnek Köy’ olacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınında zarar gören Osmaniye ve Bayır mahallelerinin 'Örnek Köy Projesi' kapsamında rehabilitasyon, eğitim ve ekonomi alanındaki çalışmalarla kalkınmasına destek olunacağı açıklandı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yaz yaşanan yangında en çok zarar gören Osmaniye ve Bayır Mahallelerinde ‘Örnek Köy Projesi' için ilk adım atıldı. Projenin keşif gezisine katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çalışmanın çok önemli olduğunu belirterek “Proje kapsamında mahallelere rehabilitasyon, eğitim ve ekonomi alanında gerekli olan çalışmalarla kalkınmasına destek verilecek” diye konuştu.

Muğla'nın farklı ilçelerinde geçtiğimiz yaz meydana gelen orman yangınlarında zarar gören 9 mahallede “Örnek Köy Projesi” için ilk adım atıldı. Marmaris'in yangından en çok zarar gören Osmaniye ve Bayır köylerini de kapsayan projede rehabilitasyon, eğitim ve ekonomi alanındaki çalışmalarla mahallelerin sürdürülebilir kalkınmasına destek olunması hedefleniyor.

İNCELEME GEZİSİ YAPILDI

Proje kapsamında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, muhtarlar ve mahalle sakinlerinden oluşan komite üyeleri ilk inceleme gezisini gerçekleştirdi. Yapılacak çalışmalarla ilgili keşif çalışmalarının yapıldığı gezi gün boyunca sürdü. Osmaniye'de eski okul ve çevresi, bal evi, muhtarlık ve yanan yerleri inceleyen ekip Bayır'da da meydan, cami, yağhane gibi mekanları gezdi.

Hayata geçirilecek olan ‘Örnek Köy Projesi'nin çok heyecan verici olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Osmaniye ve özellikle de Bayır oldukça yoğun turist aldığımız yerler. Yangında büyük yara alan mahallelerimizi tekrar ayağa kaldırmak, bölge halkımızın tekrar hayata adapte olmasını sağlamak ve turizmde sürdürülebilirliği oluşturmak adına bu projeye çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde imzalanan protokol ile startı verilen projenin ilk keşfini bugün yaptık. En kısa sürede tüm paydaşlarımızla çalışmaları bitirmeyi ve iki mahallemizi de kalkındırmayı hedefliyoruz” dedi.

MAHALLENİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Muğla Valiliği gözetiminde yürütülen projede Marmaris ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris Kaymakamlığı, MUSKİ, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumlarla ortak çalışma yapılacak.

Fiziki yenilenmelerin yanı sıra yöreye özgü gıda, elişi ve dokumaların satılacağı satış stantları oluşturulacak. Bayır'daki yağhane restore edilecek sergi salonu haline getirilecek. Ayrıca esnaf ve mahalle sakinlerine İngilizce, pansiyonculuk, temizlik, hijyen ve hizmet standartları konulu kurslar açılacak.

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