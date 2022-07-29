Marmaris’te orman yangını: Alevler otele sıçradı

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı. Yangının yakınlardaki bir okula da sıçradığı öğrenildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi Turunç karayolu yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Marmaris Belediyesi ile Orman İşletme Şefliği'ne ait 24 arazöz 80 orman işçisi ile 7 uçak 5 helikopterin müdühale eteği yangına vatandaşlarda yardımcı oluyor.

ALEVLER EVLERE ÇOK YAKIN

Tatil sitelerindeki evlerin dibinde başlayan ve hızla büyüyen yangın tatilcilerde şok etkisi yarattı. Helikopterlerin alevlerin çok yaklaştığı evlerin üzerine su atmaya başladığı ve bölgedeki evlerin tahliye edildiği belirtildi. İtfaiye ve orman ekipleri alevlerin sitelerin içine girmemesi için yoğun mücadele verdikleri öğrenildi.

Jandarma ve polis ekipleri henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın ile ilgili bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

YANGIN OKULA SIÇRADI

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek Okulu'nun alev aldığı ve yanmaya başladığı belirtildi. Otelin 4 ve 5. katlarındaki yangının söndürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Otelde çalışanlar tahliye edildi.

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