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Meclis’te gerginlik

TBMM'de Seçim Kanunu teklifi görüşmelerinde tansiyon yükseldi. CHP'li Bülent Tezcan'ın konuşması esnasında, MHP milletvekillerinin sözlü sataşmalarına CHP milletvekilleri de aynı şekilde karşılık verince kısa süreli gerginlik yaşandı.

Zekeriya ALBAYRAK
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Meclis’te gerginlik

Milletvekili Seçimi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde, CHP’li Bülent Tezcan’ın konuşması esnasında MHP milletvekilleri sözlü sataşmalarda bulundu.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ

Sataşmalara CHP’li milletvekilleri de karşılık verince MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı yerinden kalkarak CHP sıralarına yürüdü.

CHP milletvekilleri de aynı şekilde karşılık verdi. Yaşanan gerginlikte araya giren milletvekilleri kavgayı önledi.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ

MHP’Lİ YILDIZ’I SADECE 3 AKP’Lİ VEKİL DİNLEDİ

Öte yandan, görüşmelerde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız kürsüden konuşurken AKP sıralarında sadece 3 milletvekilinin Yıldız’ı dinlediği görüldü.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ

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