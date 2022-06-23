Meclis’te tartışma: ‘Marmaris yanıyor, saray milletin parasını müzik eşliğinde yiyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis’te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Suudi Prens Selman’la buluşmasını eleştirdi. Saraydaki müzikli ziyafet görüntüsünü tüm milletvekillerine izleten Ağbaba, “Marmaris yanarken sarayda milletin parasını müzik eşliğinde yiyorlar” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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İYİ Parti'nin ‘devlet kurumlarının itibarına’ ilişkin araştırma önergesi üzerine söz alan CHP'li Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Prens Selman'ın müzik eşliğinde yemeğine ilişkin görüntüleri izletip “Dün katil dediğiniz Suudi Prensi’ni devlet töreniyle karşıladınız. Bakın, önce selam vermiyordu, şimdi selam vermemeden kucaklaşmaya döndüler. Bu hâl sizin utancınızdır, bu hâl sizin utancınızdır” diyerek AKP'lilere tepki gösterdi.

“KATİL DEDİĞİNİZLE DOST OLDUNUZ”

Atatürk'ün kurduğu dış politikayı AKP iktidarının terk ettiğini belirten CHP'li Ağbaba, şöyle konuştu:

* “Devlet büyük bir makinadır, çarkları düzgün ve uyumlu dönerse işler. En başından söyleyeyim, devletin çarklarına bilerek ve isteyerek çomak soktu AKP iktidarı, adeta devlete, devletin itibarına düşmanlık edildi.

* Atatürk’ün kurduğu dış politikayı terk ettiniz ve maalesef dünyada itibarsız bir ülke hâline getirdiniz. Bu görüntülere iyi bakın. Marmaris yanarken Saray'da oynuyorlar, Marmaris yanarken Saray'da milletin parasını Arap müziği eşliğinde yiyorlar; haram olsun, zehir zıkkım olsun bunlar. Bu memleketin değerlerini yok ettiniz, parasını iç ettiniz.

* Maalesef katilini eğlendiren bir siyaset, katiliyle dans eden bir siyaset. Dün katil dediğiniz adam, bugün sizin dostunuz, arkadaşınız, dans arkadaşınız. Dün Birleşik Arap Emirlikleri’ne şerefsiz dediler. Sonra para için eteklerini öptüler; şu düştüğümüz hâle bakar mısınız, düştüğümüz hale?

* Dün İbrahim Anlaşması için meydan okuyanlar İsrail Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya saldırdılar, sıcak sıcak mesaj verdiler. Herzog sizin dostunuz! ‘Katil’ dediğinizle dost oldunuz! Dış politikayı yerle bir ettiniz, ciddiye alan var, ne de sizinle ciddi konuşan var.

* Biliyorlar ki siz paraya teslim olmuş durumdasınız, para için her şeyi yaparsınız! Nasıl ki Rusya’nın kapısında beklediniz; nasıl ki dün ‘kötü’ dediğiniz Mısır’a, Sisi’ye adam gönderiyorsunuz; para için her şeyi yapacak bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız.”

“YANGINI SEYRETME DEĞİL, YANGINI SÖNDÜRME UÇAĞI ALIN”

Ağbaba, konuşmasına şöyle devam etti:

* “Marmaris’e bakın, Marmaris’e! Bunlar Türk Hava Kurumuna düşmanlık ettikleri için geçen yıl uçakları kaldırmadılar, ‘Ders alın!’ dedik.

* 20 uçak kiralamışlar değerli arkadaşlar, ne zaman gelecek? 4 Temmuz'da. Uçak var ama yangın söndürmek için değil, sefa sürmek için var, yangını seyretmek için var.

* Buradan söylüyorum: Yangını seyretme uçağı değil, yangın söndürme uçaklarını alın. Bu yangının sorumlusu sizsiniz; tedbir almayan, çapsız, liyakatsiz devlet anlayışı. Bir taraftan evine ekmek götüremeyen insanlar, KPSS’den 100 aldığı hâlde atanamayanlar, diğer taraftan bankalara, devletin kurumuna yandaş atamalar.

* Devleti âdeta bir çiftliğe dönüştürdünüz! Şu fotoğrafa bakın! Bunların hepsi, eski bakan ve eski milletvekili, hepsi banka yönetim kurulu üyesi. İtirazınız varsa söyleyin! Bunların hepsi banka yönetim kurulu üyesi. Devleti âdeta bir çiftliğe dönüştürdünüz değerli arkadaşlar.

* Bakın, Türkiye’de, Anadolu’da 2 tane kötü atasözü var. Birisi, bal tutan parmağını yalar. Yahu, siz balı bırakın, kovanı yediniz kovanı, arıyı yediniz. Bir kötü atasözü daha var: Devletin malı deniz yemeyen domuz. İktidara geldiğimiz zaman ‘Devletin malı deniz, yiyen domuz oğlu domuz’ diyeceğiz.”