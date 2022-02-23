Memur-Sen’den AKP’li rektör hakkında ‘usulsüz’ iddiası

İktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen’in Karaman İl Temsilciğinden AKP’li Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Namık AK hakkında skandal iddialara yer verilen bir açıklama yapıldı.

Müslüm EVCİ

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İktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen'in Karaman İl Temsilciğinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 1994 yılında çalışma arkadaşı ve bir dönem AKP’den belediye başkan adayı da olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Namık Ak hakkında zehir zemberek açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Memur-Sen ve Eğitim-Bir- Sen olarak devletin meşru muhatabıyız. Kutlu davamıza zarar veren her türlü oluşum ve şahsî gayretlere prim vermedik ve vermeyeceğiz.

“ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNDEN KİŞİSEL VE USULSÜZ HARCAMALAR YAPTI”

*Karaman'ın en önemli eğitim kurumu olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin yeni yönetimi göreve başladığı günden beri tepki çeken ve şaibeli icraatlarıyla gündeme gelmiştir.

*Üniversite yönetimi, üniversite personeline yönelik başlatmış olduğu yıldırma, istifa ettirme ve görevden alma skandallarına her geçen gün yenisini eklemektedir.

*Üniversite Rektörü, atandığı bir yıllık süre zarfında hep skandallarla gündeme gelmiştir.

*Üniversite bütçesinden kişisel ve usulsüz harcamalar yaptığı, üniversite bünyesinde çalışan personeli ikametinde kendi işleri için bir hizmetli gibi kullandığı, personele kendi konutunda hastabakıcılık yaptırdığı, devletin imkânlarını kendi kişisel işleri için kullandığı ve daha vahimi bu usulsüz ve kanunsuzluğu bir hak olarak gördüğü iddia edilen şahsın Karaman'ımıza ve üniversitemize bu şaibe ve usulsüzlükler dışında verebileceği hiçbir olumlu katkısı yoktur.

*Rektörlük, bu usulsüz uygulamalara, hukuksuzluklara ve kanunsuz atamalara tepki gösteren veya kanuna aykırı eylemlere boyun eğmeyenleri ya görevden almakta ya da istifaya zorlamaktadır.

*Rektörlük tarafından sergilenen ve Karaman'ımızın imajını zedeleyerek üniversitenin akademik saygınlığını düşüren pek çok uygulama, maalesef Türkiye'nin 2023 ve 2071 vizyonuna da zarar vermektedir

“HER TÜRLÜ YASAL HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ”

“Akademik çalışmalarıyla gündeme gelmesini beklediğimiz üniversitemiz maalesef adına ve kimliğine hiç yakışmayacak şekilde üzücü hadiselerle gündeme gelmektedir” denilen açıklamada, “Bu da bizi, hem Karaman'ımız hem de eğitim camiamız adına derinden üzmektedir. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde olan her türlü yolsuzluk, usulsüzlük, adaletsizlik ve yasa tanımazlığın karşısındayız. Yapılan hukuksuzluklara karşı üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bunun için de her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı beyan ediyoruz. Bu itibarla konuyla ilgili resmî makamlara gereken başvuruları yaptık. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

AKP’LİLER DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2021 yılın Ekim ayında Rektör Namık Ak ile Karaman Belediyesi'nin AKP'li meclis üyeleri karşı karşıya gelmişti.

Namık Ak, üniversite içerisine akademik ve idari personeller için yapılacak olan TOKİ konutlarını belediye meclis üyelerinin engellediğini iddia etmiş, AKP'li meclis üyeleri ise Ak’ı yalanlayarak, “Cübbeni çıkart, siyasete gir” çağrısında bulunmuştu.

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