Mersin turizminin kalbine yapılmak istenen tersane projesine yargı freni

Mersin’in turizm hareketliliğinin odak noktalarından olan Taşucu’nda limana yapılmak istenen tersane projesinin ÇED olumlu raporu ikinci kez mahkemece iptal edildi. Alınan bu karar çevreciler arasında sevinç yarattı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Silifke ilçesi, Taşucu Mahallesi, SEKA Liman sahasında yapılmak istenen tersane projesinin ÇED raporunun iptali için Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) tarafından açılan davada, mahkemenin ÇED olumlu raporunu iptal kararı vermesi çevrecileri sevindirdi.

Akter Akdeniz Taşucu Gemi Sanayi A.Ş tarafından yapılması planlanan Taşucu Tersane projesine 2004'te Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen ÇED olumlu raporunun iptali için Taşucu Belediyesi Mersin İdare Mahkemesinde dava açtı.

Dilekçede, tersanenin Ramsar Uluslararası Sözleşmesi'yle koruma altında bulunan Göksu Deltası olmak üzere bölgede insan ve çevre sağlığına zarar vereceği belirtildi.

Mahkeme söz konusu gerekçeleri göz önünde bulundurarak, 21 Temmuz 2006'da raporu iptal etti. Danıştay 6'ncı İdaresi tarafından 24 Nisan 2007'de onandı.

Kararın ardından ÇED dosyasında bazı değişiklikler yapan ilgili şirketin başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8 Mayıs 2019 tarihinde yeniden ÇED olumlu raporu verdi.

MAHKEME İŞLEMİ İPTAL ETTİ

Mersin Çevre ve Doğa Derneği de ÇED olumlu raporunun yeniden iptali için Mersin 1. İdare Mahkemesinde dava açtı. Açılan dava gerekçesinde;

“Bakanlığın ÇED olumlu kararında, projenin yapılacağı alana yönelik imar planlarının bulunmadığı, bölgenin 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kaldığı, jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının bulunmadığı, projenin deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını etkilediği, artıma tesislerinin yeterli düzeyde olmadığı, deniz suyunun kirleneceği, çıkan atıklar tehlikesiz atık olarak belirtildiğinden denize boşaltabileceği, gemi yıkama sularının boya içerdiği ve denize karışacağı…” hususlarına dikkat çekildi. Mersin 1.İdare Mahkemesi 10 Mart 2022 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararda dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

“BÖLGE 2. DERECE TARIMSAL ALANDIR”

Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan, ÇED raporunun iptali için verilen kararı SÖZCÜ’ye değerlendirdi;

Aslan, “Tersanenin yapılacağı bölge Özel Çevre koruma Alanı olup Ramsar Uluslararası Sözleşmesi'yle koruma alanındadır ve 1. derece Doğal Sit alanıdır. Taşucu Tersanesi'nin yapım yeri ekolojik olarak korunması gereken ve dünya mirası listesinde olan Göksu Deltası'na 500 metre uzaklıkta, kaplumbağa üreme alanına bitişik ve yaşam alanı olan Kum Mahallesi'ne de 60 metre uzaklıktadır. Taşucu Tersane bölgesinin alanı 1. derece tarımsal alanıdır” dedi.

“TERSANE KİRLİ BİR TEKNOLOJİDİR”

Arsaln, yapılması düşünülen tersane alanında, işletmeden kaynaklanacak su ve hava kirliliği ve gemi trafiğinden kaynaklanacak kirliliğinin deniz yolu ile delta kıyılarına ve deniz ile bağlantılı lagün sistemine taşınmasına yol açacağını belirterek şunları söyledi:

“Taşucu tersanesi kirli bir teknolojidir. Bu kirli teknoloji kentimizin turizmine, ekosistemine ve insan sağlığına ayrıca Ramsar Sözleşmesi ile korunan Göksu Deltası'na çok zarar vereceği açıktır. Mahkemenin doğadan ve insan sağlığından yana kararı bilimseldir. İlgili şirketin bundan sonra Taşucu Tersanesi'ni tekrar yapmak için başvuruda bulunmaması gerekmektedir. Doğa ve insan yaşamına verilecek zararlar karşısında mücadelemiz devam edecektir.”

ÇEVRECİLER EYLEM YAPMIŞTI

Taşucu'nda yıllardır devam eden tersane projesine karşı çıkan çevreciler ÇED toplantısı öncesinde eylem yaparak tepki göstermişti. Çevreciler yıllardır sürdürdükleri mücadele sonunda mahkemenin de ikinci kez ÇED olumlu raporunu iptal etmesiyle büyük sevinç yaşadı.

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