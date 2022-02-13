Mersin’de sobalı protesto: Fatura ve diplomaları yaktılar

CHP Mersin İl Gençlik Kolları üyeleri, parti binası önünde düzenledikleri sobalı eylemle hayat pahalılığına dikkat çekti, elektrik ve doğalgaz zamları nedeniyle AKP hükümetine tepki gösterdi. CHP’li gençler işsiz gençlerin diplomalarını, KPSS sonuç belgeleri ve pazar filelerini sobaya atarak yaktı.

Ali Ekber ŞEN

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CHP'li gençlerin eylemi il binası önünde gerçekleşti. Basın açıklamasının yapıldığı parti binası önüne soba koyan gençler ilginç bir eyleme imza attı. CHP'li gençler eylemde “Bu kış bu soba nasıl doldu” diye sordu ve elektrik, doğalgaz faturalarını, kira kontratlarını, işsiz gençlerin diplomalarını, KPSS sonuç belgelerini, pazar filelerini sobaya attı. CHP'li gençler, “Evde atletle oturmayın” önerisinde bulunan gaz şirketi yetkilisini protesto etmek için sobaya atlet de attı.

“HALKIN SOBASINI KURDUK”

CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, eylemde bir konuşma yaptı. AKP iktidarının zam furyasının vatandaşa hayatı zindan ettiğini belirten Sümer, “Saraydakiler buraya iyi bakın, halkın partisinin önünde halkın sobasını kurduk. Bu sobayı hatırladınız mı? Bu sobayı ne çabuk unuttunuz, geldiğiniz yeri halkı ne çabuk unuttunuz? Pazarda yangın var. Fiyatlar el yakıyor. Mutfakta yangın var. Halk tüp alamıyor. Faturalarda yangın var. Gençlerin yüreklerinde yangın var. O çok övündüğünüz üniversitelerinizden aldıkları diplomalarla milyonlarcası işsiz. Kimse memnun değil. Öğrenci, çalışan işsiz, esnaf, ev sahibi ve kiracı hiç kimse memnun değil” dedi.

“BU SOBA NASIL YANACAK?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Bu kış sert geçecek” dediğini ve Kara Kış Fonu oluşturulması önerdiğini hatırlatan Sümer, “Kurmadınız. Şaşırmadık. Uzun zamandır hiç şahit olmadık. Belki de 5'li çeteyi her türlü krize karşı güvence altına almak için bir bono oluşturuyordunuz. İşte halkın sobası burada. Bu soba nasıl yanacak? Soruyorum, cevap arıyorum bulamıyorum . Biz gençlik örgütleri olarak burada halkın sobasını dolduracağız ama maalesef bu sobayı halkın derdiyle, tasasıyla, gözyaşlarıyla dolduracağız” diye konuştu.

“AKP İKTİDARI GENÇLERDEN KORKUYOR”

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz ise AKP iktidarının gençlerden korktuğunu belirterek şunları söyledi:

“Korkmakta haklısınız. Çünkü sizi biz göndereceğiz. Geldiğiniz gibi gideceksiniz. Yurtdışına gitmek isteyen genç kardeşlerime sesleniyorum. Gitmeyin. Kalın. Çünkü onları biz göndereceğiz. Bu konuşmadan sonra belki benim de hakkımda soruşturma açacaklar. Ben bu konuşmanın hesabını veririm. Ama onlar milyonlarca insanın hakkını yemelerinin hesabını veremeyecekler.”

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