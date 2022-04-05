Meteoroloji uyardı: Sağanak tüm yurda yayılacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre sağanak yağış tüm yurtta etkisini gösterecek. Yağışlar yer yer kuvvetlenecek.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin kuzeybatısında kendini gösteren sağanak yağışlar etki alanını genişletmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre hafta ortasından itibaren yurdun tüm şehirlerinde yağış görülecek. Yağışlar hafta sonu yurdu terk edecek ve sıcaklıklar hızla yükselecek.

YAĞIŞLAR YURDU SARIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara’nın kuzeyi, Ardahan, Uşak, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ve Amasya'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

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