Meteoroloji duyurdu: Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’da fırtına beklendiğini bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesinin beklendiği kaydedildi. Fırtına nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (DHA)

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