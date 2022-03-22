Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdun kıyı kesimlerinde bugün yağmur beklenirken iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı gözlenecek. Hava sıcaklıklarında önemi bir düşüş beklenmiyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ilerleyen günlere dair yayınladığı hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun büyük bir kısmında kar ve yağmur kendini gösterecek. Yağış bekleyen bölgelerde ise havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında iki gün içinde büyük bir değişiklik beklenmezken hafta sonu sıcaklıkların artışa geçmesi bekleniyor.

UYARILAR SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Konya, Sinop, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Trakya ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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