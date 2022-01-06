Metin Lokumcu davası başladı! Sanık emniyet müdürü: Emri kaymakam verdi

Erdoğan’ın mitingi öncesi çıkan olaylarda yaşamını yitiren Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davada savunma yapan dönemin Hopa İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünlü, "Benim müdahale etme yetkim yoktu, müdahale emrini dönemin Hopa Kaymakamı vermiştir" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Artvin’in Hopa ilçesinde 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi çıkan olaylarda yaşamını yitiren Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin dava Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Tutuksuz yargılanan 13 polisten 9’u duruşmaya katıldı.

Davayı, Artvin Kemalpaşa, Borçka CHP’li belediye başkanları ile CHP Rize Fındıklı belediye başkanı, CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Gülizar Biçer Karaca, Ahmet Kaya, Sezgin Tanrıkulu ve Zeynep Altıok ile HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Oya Ersoy ve Murat Çepni davayı izlemek için Trabzon Adliyesine gitti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile İzmir, Artvin, Ankara, Trabzon, Samsun, İstanbul, Giresun, Denizli, Diyarbakir ve Antalya baroları ile bazı sivil toplum örgütleri davaya katılma talebinde bulundu. Ancak mahkeme başkanı bu talebi kabul etmedi.

“EMRİ KAYMAKAM VERDİ”

Davaya katılma taleplerinin kabul edilmemesinin ardından dönemin Hopa İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünlü savunma yaptı.

Müdür Ünlü, yaşanan olayını üzücü olduğunu ve Lokumcu ailesine başsağlığı dilediğini söyleyince Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu, “10 yıl önce niye başsağlığı dilemedin?” diyerek tepki gösterdi.

Savunmasına devam eden Ünlü, Başbakanın miting alanı ile basın açıklamasının yapıldığı alanın farklı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı;

“Olayın meydana geldiği Cumhuriyet meydanında bir grubun toplandığını öğrendik. Orda toplananları ikna ve ikaz etme talimatını kaymakamdan aldım.

Yaklaşık 45 dakika müzakere ve ikna çabasında bulundum. Anons geçtik. Hasta olanların alanı terk etmesini istedik. Ama, grup oradan ayrılmadı.

Benim oradaki sorumluluğum grubu ikna ve ikazdı. Böyle bir emir verme yetkim de yoktu. Benim görevli olduğum dönemde Hopa'da çevik kuvvet birimi yoktu. Olmadığı için de envanterim de yok. Bu müdahalede idare amiri değildim.

Miting alanında görevli olduğum için hiçbir yetkimin olmadığı için toplumsal olaylara müdahale mülki idare amiri tarafından verilir. Hal böyleyken yetkim yokken, yetki aşımı olduğu söylemek mümkün değil.

Heyetiniz karşısında bulunan arkadaşların sorumlu olmadığını gerçek sorumluların da burada olmadığını belirtmek isterim”

Mahkeme başkanı Ünlü’ye gerçek sorumlunun kim olduğunu ve müdahale emrinin kim tarafından verildiğini sordu. Fatih Ünlü de, “Dönemin Hopa Kaymakamı vermiştir” cevabını verdi.

Duruşma ifadelerin alınmasıyla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

31 Mayıs 2011'de dönemin Başbakanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Artvin’nin Hopa ilçesine gitmiş ve HES’e karşı ve çay tarımında yaşanan sorunları dile getirmek isteyen bir grup vatandaş Hopa meydanında basın açıklaması yapmak istemişti.

Başbakan Erdoğan kente gelmeden eylem yapan gruba polis çok sert müdahale etmiş ve emekli öğretmen Metin Lokumcu polis tarafından yoğun şekilde atılan gaza maruz kalarak ambulans ile hastaneye götürülmüş ancak hayatını kaybetmişti.

Metin Lokumcu’nun, ölümüne sebep olan 13 polis hakkında 10 yıl sonra açılan dava güvenlik nedeniyle Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılmış ve mahkeme 2. duruşmadan sonra dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.