Metro hattına 3 bin lira ödenek!

Hükümet, 4,5 yıl önce İzmir’de 4,5 kilometrelik metro hattı projesi başlattı. 30 ayda tamamlanacağı açıklanan projede bir arpa boyu yol alınmadı. Bu yıl söz konusu metro projesi için 3 bin lira ödenek ayrıldı.

Gökmen ULU

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2017 yılının Nisan ayında İzmir'de Halkapınar – Otogar Metro Hattı için çalışma başlattı. 5 duraklı, 4,5 kilometre uzunluğundaki metro projesinin 30 ayda tamamlanacağı açıklandı. Ancak aradan geçen 4,5 yıla rağmen metro inşaatında yol alınmadı. Hükümet, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da proje için 3 bin lira ödenek ayırdı. Oysa, bakanlığın yatırım programına aldığı metro projesi için 2 milyar 535 milyon 725 bin lira proje tutarı ayrıldığı duyurulmuştu.

SOYER: ÇOK ÜZÜCÜ

Konu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine geldi. Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gerçekten çok üzücü. İzmir'i hiç anlamadan, İzmir'e bu kadar haksızlık etmek kabul edilebilir değil. Hakikaten çok üzücü… Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Yazık. Bu hat bu kadar kıymetli, yıllar öncesinden yatırım programına alınmış bir hat. Hiçbir adım atılmaması, yine sembolik bir rakamla geçiştirilmesi çok üzücü” dedi.

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