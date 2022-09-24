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Mevsimin ilk karı yağdı

Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.

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Kentte etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından bugün öğle saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı.

ZİRVELER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları’nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı. AA

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