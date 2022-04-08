MHP’den istifa eden Sedat Kılınç televizyon stüdyosundan darp edilerek kaçırıldı

Ekonomi eleştirileri sonrası MHP'den istifa etmesiyle gündeme gelen Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç'ın konuk olduğu Deniz Postası TV stüdyosundan darp edilerek kaçırıldığı öğrenildi. Gazeteci Azim Deniz, "Ülkü Ocakları'na ait yaklaşık 50 kişilik grup Deniz Postası TV’yi bastı. Televizyon stüdyomuzun içerisinde beni darp ettiler. Sedat Kılınç’ı çok şiddetli bir şekilde darp ettiler ve Sedat Kılınç’ı kaçırdılar" dedi. Sedat Kılınç'ın hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Müslüm EVCİ

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Olay, iftardan sonra meydana geldi. Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz, Ramazan programına MHP’den istifa eden iş insanı Sedat Kılınç’ı davet etti. Stüdyoya gelen iş insanı Sedat Kılınç yayına hazırlanırken; stüdyoyu, Ülkü Ocakları’ndan olduğu iddia edilen bir grup bastı. Yaklaşık 50 kişilik grup hem Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz’i hem de MHP’den istifa eden iş insanı Sedat Kılınç’ı darp etti. Bununla yetinmeyen grup, iş insanı Sedat Kılınç’ı kaçırdı.

Kılınç’ın canlı yayına 5 dakika kala sürüklenerek stüdyodan dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

Deniz Postası'ndan yapılan açıklamada, “MHP ‘den geçtiğimiz gün istifa eden Sedat Kılınç’a yumruklarla saldıran öfkeli kalabalık, konuğu Sedat Kılınç’ı korumaya çalışan Gazeteci Azim Deniz’i de darp etti. ‘Bu program olmayacak, programa çıkmanıza izin vermiyoruz’ diyen ülkü ocaklı kalabalık grup Deniz Postası TV’nin ofisinden Sedat Kılınç’ı yumruklayarak kaçırdılar. İnsanların haber alma ve habercilik özgürlüğüne yapılan bu zorbaca müdahaleyi kınıyoruz. Bu saldırının hiçbir haklı tarafı olamaz. Her insan düşünce özgürlüğüne sahiptir. Her insan istediği programa katılabilir. Ülkü ocaklı gençlerin yaptığı bu saldırıyı zorbalığı şiddetle kınıyoruz” denildi.

“SEDAT KILINÇ’I ÇOK ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE DARP EDİP KAÇIRDILAR”

Azim Deniz ise yaptığı açıklamada, “Şu anda Deniz Postası TV'de canlı yayında olacaktık. Burada iş insanı ve Kocasinan Meclis Üyesi Sedat Kılınç'ı burada misafir edecektik. Ülkü ocaklarına ait yaklaşık 50 kişilik grup Deniz Postası TV'yi bastılar. Televizyon stüdyomuzun içerisinde beni darp ettiler. Sedat Kılınç'ı çok şiddetli bir şekilde darp ettiler ve Sedat Kılınç'ı kaçırdılar buradan. Stüdyodan adam kaçırdılar. Buradan misafirimizi darp ederek stüdyonun içinden kaçırdılar. Bunu ülkücüler yaptı” dedi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Edinilen bilgiye göre kendi aracıyla kaçırılan Sedat Kılınç, daha sonra saldırganlar tarafından darp edildikten sonra bırakıldı. Sedat Kılınç’ın hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Sedat Kılınç’ın güvenlik nedeniyle tedavi edildiği hastaneden başka bir hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

EKONOMİYİ ELEŞTİRİP PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Kayseri Kocasinan İlçe Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Sedat Kılınç, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki göstermesiyle gündeme gelmişti. Kılınç, “Yaşadığımız yer belli. Enflasyon yüzde 36 değil neredeyse yüzde 80 var yani. Her şeyin fiyatı arttı” demişti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da zamlar nedeniyle vatandaşın zor günler geçirdiğini ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söylemiş ve partisi tarafından Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Yaşanan gelişmenin ardından MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, Baki Ersoy'a destek vererek partisinden istifa etmişti. Kılınç, “Söylediğine bakıyorum doğru mu evet doğru. Millet perişan, geçinemiyor, alım gücü kalmadı. Beni disipline sevk etmenize de gerek yok. Partim olan MHP'den istifa ediyorum” açıklamasında bulunmuştu.

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