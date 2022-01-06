Haberler - Gündem

Milyonluk tarihi eser operasyonu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda piyasa değeri 5 milyon TL olan Roma ve Bizans dönemine ait 5 bin 100 adet sikke ile yurt dışına çıkarılmadan ele geçirildi.

Yayınlanma: 12:20 - 06 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesinde 2 müstakil eve operasyon düzenledi.

Operasyonda Ö.D. ve Z.E.T. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise piyasa değeri 5 milyon TL olan Bizans ve Roma dönemine ait 5 milyon 100 adet sikke, 2 farklı heykel ve 1 tüfek ele geçirildi. Şahısların tarihi eserleri yurt dışına çıkaracağı öğrenilirken, ele geçirilen malzemelerin müzeye teslim edileceği bildirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet heykel Kayseri Kocasinan operasyon Polis Roma