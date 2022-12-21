MİT ve emniyetten ortak operasyon: Hatay’da 8 terörist yakalandı

MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü ISİD'in sözde sahil tabur komutanı Ahmed Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı.

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MİT ve polisin ortak çalışması ile ISİD’in sözde Sahil Taburu Komutanı ‘Abu Süleyman El Aşkar’ kod adlı Ahmed Ali ile beraberindeki teröristlerin, Hatay’daki örgüt evlerinde saklandıkları tespit edildi.

2022 Kasım ayında öldürülen ISİD lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi’nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi’ye biat ettikleri belirlenen teröristlere yönelik ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ahmed Ali’nin de aralarında bulunduğu 8 terörist, gözaltına alındı. Teröristlerin adreslerinde yapılan aramada 3 adet tabanca, çok sayıda fişek, 2 adet bıçak ve Türk bayrağı yakmalarına ilişkin görseller ele geçirildi.

Şüpheliler ilk ifadelerinde temin ettikleri silahlarla Suriye’ye giderek, burada Türk askerlerine yönelik eylem yapmaları için talimat aldıklarını itiraf etti. (DHA)