MKE zorda! Alacağını alamadı borcunu ödemedi

Türkiye’nin önemli savunma sanayi tesisi MKE, hem alacaklarını tahsil edemedi, hem de borcunu ödemedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM/ANKARA

Türkiye'nin önemli savunma sanayi tesisi Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) hem alacaklarını tahsil edemedi, hem de borcunu ödemedi.

TBMM'ye sunulan Sayıştay raporuna göre MKE'nin yurtdışından 64 milyon 415 bin 774 dolar, yurtiçi kamu sektöründen 6 milyon 871 bin 200 lira ve gerçek kişilerden de 17 milyon 325 bin lira alacağı var.

MKE, Savunma Sanayi Başkanlığından da 18 milyon dolar kredi aldı bunun 6 milyon 891 bin dolarını geri ödemedi. Geçen yıl bu krediden dolayı 38 milyon 844 bin 792 lira kur farkı ve zarar oluştu. MKE geç teslimattan dolayı da 12 milyon 411 bin 192 lira gecikme cezası ödedi. TBMM KİT Komisyonuna sunulan Sayıştay raporunda bu konuda şu bilgiler yer aldı:

ALACAKLAR: MKE vadesi geçmiş olan alacaklarından bir kısmını tahsil edememiştir. Bu alacaklardan 64 milyon 415 bin 774 dolar yurtdışı alacaklardan, 6 milyon 871 bin 200 lira kamu sektöründen ve 17 milyon 325 bin lira da gerçek ve tüzel kişilerden kaynaklıdır. Vadesi geçtiği halde tahsil edilememiş olan alacakları için hukuki süreç işletilmelidir.

BORCUNU ÖDEMEDİ: MKE, Savunma Sanayii Başkanlığından 25 mm Mühimmat Üretim Projesi için kredi almış ve bu krediden kalan 6 milyon 891 bin dolar borcu ödemediği için her yıl kambiyo zararına neden olmaktadır. Kuruma, 18 milyon dolar kredi tahsis edildiği, bu kredinin 17 milyon 691 bin dolarının kullanıldığı, 10 milyon 800 bin dolarının geri ödendiği; 6 milyon 891 bin dolarının ise ödenmediği anlaşılmıştır. 2021 yılından bu yana ödenmeyen kredi tutarı nedeniyle her yıl kambiyo zararı oluşmaktadır. 2021 yılında toplam 38 milyon 844 bin 792 lira kur farkı ve zarar oluşmuştur.

GECİKME CEZALARI: Kurumun fabrikalarında yürütülen sözleşmeli işler kapsamında; üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle de gecikmeler yaşanmaktadır. Zamanında yerine getirilemeyen yükümlülükler için 2021 yılı sonu itibariyle toplam 12 milyon 411 bin 192 lira gecikme cezası ödenmiştir.