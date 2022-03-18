Moto kurye yasak mı? Motor kuryeler bugün çalışıyor mu?

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle motosiklet kullanımı yasaklandı. Kaygan yolda can ve mal kaybının yaşanmasını önlemek için 18 Mart Cuma günü saat 17:30'dan itibaren moto kurye yasağı uygulanacak. Moto kurye yasağının biteceği tarih ve saat bilgisi ise paylaşılmadı.

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Bu akşam İstanbul’da yağması beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyarılarda bulunarak, alınan önlemleri paylaştı. Vali Yerlikaya moto kurye ve motosikletlere yasak getirildiği duyurdu.

MOTO KURYE YASAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafiğe çıkış yasağıyla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, ayrıca 17:30'dan sonra moto kuryelere, motosikletlere ikinci bir duyuruya kadar yasak geldiğini duyurdu.

Buna göre motosiklet kullanan kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Aralıklı olarak başlayan kar yağışı sonrası sokaklar, araç ve evlerin çatıları beyaza büründü.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, bugün kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.