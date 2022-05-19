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MSB duyurdu: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. MSB haberi, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." mesajıyla paylaştı.

Yayınlanma: 14:06 - 19 Mayıs 2022 Güncellenme:
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MSB duyurdu: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” denildi.

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