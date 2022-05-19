MSB duyurdu: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. MSB haberi, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." mesajıyla paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” denildi.