MÜ Bahçelievler Kampüsü’nün akıbeti belli oldu: TOKİ, konut ve ticaret imarına açtı

Marmara Üniversitesi’nin (MÜ) TOKİ’ye devredilen Bahçelievler Kampüsü, konut ve ticaret imarına açıldı. Toplam 6 bin 700 metrekarelik eski üniversite arazisinin 4 bin 670 metrekaresine konut ve ticari birimler inşa edilecek.

Özlem GÜVEMLİ

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Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TOKİ ve Marmara Üniversitesi arasında 2016'da imzalanan protokol ile Marmara Üniversitesi’nin Halkalı, Bahçelievler ve Nişantaşı yerleşkeleri TOKİ’ye devredilmişti. Bahçelievler Kampüsü’nün akıbeti; TOKİ tarafından hazırlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarılan imar planı değişikliği ile belli oldu.

Eski planlardaki ‘üniversite’ fonksiyonu iptal edilerek, toplam 6 bin 700 metrekarelik arazinin 4 bin 670 metrekaresi ‘konut ve ticaret’, bin 300 metrekaresi ‘park’, 733 metrekaresi de ‘yol’ olarak planlandı. Yapılacak binaların yüksekliği 13.50 metre olarak belirlendi. Ticaret ve konut alanında zemin katta ticaret, üst katta konut yer alabilecek.

“KAMUYA AİT MÜLKLERİN FONKSİYONEL KULLANIMI AMAÇLANDI”

Plan açıklama raporunda parselin 26 Eylül 2017 tarihli tapu kaydında TOKİ mülkiyetinde gözüktüğü bilgisi yer aldı. Raporda şöyle denildi:

* Alanın çevre yapılanma koşullarında gerekli yol ve yeşil alan altyapısı da sağlanarak ‘Ticaret + Konut' alanına alınması bölgenin ekonomik değerini arttırıcı ve alanın fonksiyonel kullanımını sağlayıcı bir yaklaşımla planlanmıştır.

* Bu plan değişikliğiyle birlikte yeni gelecek nüfus ve mevcut nüfusun ihtiyacı olan yeşil alan ve yol alanı miktarı, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin uygun gördüğü oranlarında sağlanmıştır.

* Bu plan değişikliğinin nihai amaçları; kamuya ait mülkiyetlerin daha fonksiyonel kullanılması, kamu yararı adına bölgedeki konut ihtiyacının karşılanması, ulaşım kısıtlılığı ve yeşil alan eksikliği gibi problemlerin çözülmesidir.

NE OLMUŞTU?

Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TOKİ ve Marmara Üniversitesi arasında 11 Nisan 2016 tarihinde arazi devri için bir protokol imzalandı. Bu protokol ile Marmara Üniversitesi’nin Halkalı, Bahçelievler ve Nişantaşı yerleşkeleri TOKİ’ye devredildi. TOKİ de Maltepe’deki Kenan Evren Kışlası arazisini Marmara Üniversitesi’ne devretti.

Üniversitenin dağınık haldeki fakültelerinin bir araya toplanacağı Kenan Evren Kışlası’na yapılacak olan ve ‘Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’ adı verilen yeni yerleşkenin inşaatını da TOKİ üstlendi. Üniversitenin Halkalı ve Nişantaşı yerleşkelerinin arazileri 2016 yılının haziran ayında TOKİ tarafından Emlak Konut GYO’ya satıldı.

Küçükçekmece Halkalı’daki üniversite arazisinin imarı değiştirilip AVM ve rezidans yapılacak duruma getirildi. Nişantaşı’ndaki arazinin imarı da konut ve ticari birimler yapılacak şekilde değiştirildi.

Emlak Konut tarafından 1 milyar 763 milyon 750 bin TL bedelle Eltes ve İstlife İş Ortaklığı'na ihale edilen Nişantaşı'ndaki arazide rezidans inşaatı devam ediyor.Böylece MÜ’nün TOKİ’ye devredilen bütün kampüsleri konut ve ticaret imarına açılmış oldu.