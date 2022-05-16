Muğla’da korkutan deprem! Son depremler…

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Muğla Akşam saatlerinde depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ortaca’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 00.49’da meydana gelen depremin derinliği 49.52 km olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER