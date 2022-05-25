Müsilaja karşı ileri biyolojik arıtma tesisleri yaygınlaştırılacak

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Marmara Denizi'nde görülen müsilajla ilgili, "İleri biyolojik arıtma tesislerini yaygınlaştırarak kirli suları temizleyip doğaya bırakmak istiyoruz" dedi.

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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Meclis’e sunulan müsilajla mücadele ve çevre kirliliğinden korunmayı amaçlayan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini değerlendirdi.

Marmara’da müsilaj sorunu yaşandığını belirten Balta, “Bu sorundan sonra belediyelerimizin suları arıtmadan denize ve doğaya bıraktığı görüldü. Ön arıtma ile veya biyolojik arıtmayla beraber doğaya bıraktığı zaman müsilaj sorunu ile karşılaşıyoruz. İleri biyolojik arıtma tesislerini yaygınlaştırarak bu kirli suları temizleyip doğaya bırakmak istiyoruz. Burada bakanlığımız taslak bir çalışma oluşturdu. Belediyeler yapamazsa belki bakanlık yapacak” diye konuştu.

Bakanlıklarının küresel iklim değişikliği ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Balta,

şöyle konuştu:

*TBMM’de iklim değişikliği ile mücadelede yasal altyapı da eksikler varsa bunları tamamlıyoruz. Hem iklim değişikliği ile mücadelede hem de çevresel sorunların çözümünde öncü olan ülkelere gidiyoruz ama görüyoruz ki bizler bazı konularda onları geçtik.

*Bu konuyla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın eşi hanımefendinin başlattığı sıfır atık projesi var.

*Kirletmeden temiz tutmak, kaynağında çöpleri ayrıştırarak ekonomiye kazandırmak ve doğaya hiç zarar vermeden bunları halletmek.

*Sıfır atığın altını oluşturmak için biz Türkiye Çevre Ajansını kurduk. O çalışmalarına devam ediyor.

‘YEŞİL VE YUTAK ALANLARI ARTIRIYORUZ’

*İstanbul’da havalimanının şu anda millet bahçesi yapılması esasında küresel iklim değişikliği ile bir mücadeledir.

*Yaklaşık 140 bin ağacın oraya dikilmesi esasında bir yutak alan oluşturmak. Bu yutak alanlar kirli havayı yutup doğal denge içerisinde bu işi dengeleyecek. Yani kirli hava ile mücadele etmek için. Diğer taraftan da yeşil alanları artırmak canlıların ve bütün insanlığın rahat ve huzurlu yaşayabilmesi için.

*Sizler görüyorsunuz bu yutak alanları artırdık. Yaklaşık 5 milyarın üzerinde toprağı fidanlarla buluşturduk.

*Bunlar devam edecek. Bir taraftan yasal altyapı, bir taraftan belediyelerimizin yapacağı ileri biyolojik arıtma tesisleri, diğer taraftan insanımızın organize sanayi bölgelerinde yatırım yapan müteşebbislerimizin yeşil enerji kullanarak da bunları yapması” diye konuştu.

‘GELECEK NESİLLERE YAŞANABİLİR ÇEVRE SUNMAK İSTİYORUZ’

*Seneye Allah nasip ederse 2023te başlayacak. Diğer taraftan da biz şu anda yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam rezervimiz içerisindeki potansiyelimiz içerisindeki rakamını artırdık. Yani daha önceleri sıfırdı belki ama şu anda toplam bizim enerji üretim potansiyelimizin yüzde 53ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor.

*Bunu biz artırarak devam ettireceğiz. Bunlar önemli şeylerdir. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman inşallah Türkiye küresel iklim değişikliği ile mücadelede öncü olacak ama sadece Türkiye’nin küresel iklim değişikliği mücadelesi yetmiyor.

*Bütün dünyada insanların hep beraber bütün ülkelerin aynı anlayışla devam etmesi lazım.

*Görüyoruz ki bu pandemiden sonra da bu çok büyük önem kazandı. Aynı hassasiyeti diğer ülkeler de gösterecek. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve sağlıklı bir çevre sunmak istiyoruz. (DHA)

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