Ordu’da maden arama ihalelerine vatandaşlardan tepki

Ordu'nun 4 ayrı ilçesinde yapılması planlanan maden arama ihalelerine karşı gelen yüzlerce vatandaş Ulubey ilçesinde bir araya gelerek eylem yaptı. İhalelere karşı tepkilerini dile getiren köylü bir kadın kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Bunu biz başımıza getirirken bu milleti zehirle diye getirmedik" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Ordu'nun Ulubey, Altınordu, Korgan ve Gülyalı ilçelerinde bulunan 4 alanda maden arama ihalesinin yapılacağının duyurulmasından sonra yöre halkı ayaklandı. Ulubey’de toplanan yaklaşık 3 bin kişi, ihalelerin iptal edilmesini talep etti.

Ulubey Doğa ve Çevre Platformunun çağrısı ile düzenlenen mitinge, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, muhtarlar, Ziraat Odası Başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek maden arama ihalesine tepki gösteren yöre halkı adına konuşma yapan Ulubey Doğa ve Çevre Platformu sözcüsü Abdülaziz Özen maden arama ve ayrıştırmada kimyasal madde kullanılmasına karşı olduklarını söyledi.

Maden projelerine karşı toplanan itiraz dilekçelerini bakanlığa ileteceklerini belirten Özen, 24 Mayıs günü de ihalenin yapılacağı yerde tepkilerini ortaya koyacaklarını kaydetti.

“TOPRAK YOKSA BİZ DE YOKUZ”

Konuşmalar yapılırken kürsüye çıkan bir köylü kadın, 11 yaşında okumak için köyünden ayrıldığını belirterek emekli olunca geri döndüğünü dile getirdi. Dedelerden kalma topraklara tarla, bağ, bahçe ve evler yaptıklarını anlatarak, “O kepçelerin önüne yatacağım. Gece gündüz yatacağım. Bunu biz başımıza getirirken bu milleti zehirle diye getirmedik. 80 yaşına geliyorum böyle bir şey görmedim. Benim ormanlarımı kıracak bizi zehirleyecekler” dedi.

Başka bir köylü kadını ise, yer üstünün yer altından daha kıymetli olduğunu dile getirerek, “Bu siyanür sadece bizi değil bütün doğayı öldürecek. Unutmayın toprak yoksa biz de yokuz. Siyanür varsa biz yokuz” diye konuştu.

Mini mitingde konuşan Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabaş, maden nedeniyle Fatsa’da yaşanan tahribatı ve suyun kirlenmesini anlattı. Odabaş, Ulubey halkına maden projelerine karşı birliği sürdürme çağrısı da yaptı.

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