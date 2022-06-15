Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir kalp krizi geçirdi

Ankara’dan döndüğü esnada Eskişehir yakınlarında kalp krizi geçiren Muğla’nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’e, tedavi altına alındığı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde anjiyo yapılarak stent takıldı.

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Bir takım görüşmeler için Ankara'ya gittiği öğrenilen Muğla'nın Ortaca İlçesi Belediye Başkanı Alim Uzundemir, dönüş yolunda rahatsızlandı.

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde göğüs ağrısı yaşayan 55 yaşındaki Uzundemir, ilçede bulunan devlet hastanesine gitti.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, hastanede yapılan tetkiklerinin ardından kalp krizi şüphesi ile ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Uzundemir, ameliyata alındı. Anjiyo yapılan ve kalp damarlarından birisine bir adet stent takılan Başkan Uzundemir, müşahede altına alındı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Alim Uzundemir'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

‘HAYATİ TEHLİKESİ YOK’

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in tedavisini yakından takip eden ve operasyonlar hakkında bilgi veren Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

Sivrihisar'dan sevk edilen belediye başkanının anjiyosunun yapıldığını ve bir damarına stent takıldığını söyleyen Başhekim Bildirici, şu ifadeleri kullandı:

*Başkanımızın sağlık durumu iyi. Ankara’dan dönerken Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde Ortaca ilçe Belediye Başkanı Ali Uzundemir göğüs ağrısı şikayeti olduğu bunun üzerine ilçe hastanesine intikal ediyor.

*Orada arkadaşlarımızın muayenesi sonrasında başkanımızın kalp krizi geçirdiği öngörülerek 112 ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine nakledildi.

*Burada arkadaşlarımızın yaptığı tetkikler sonucunda bir kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hızlı ve acil olarak anjiyosu yapıldı.

*Anjiyo sonrasında başkanımızın kalp damarlarından birine stent takıldı. Ardından başkanımızın durumu hızlıca toparlandı.

*An itibariyle başkanımızın durumu koroner yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Genel durumu iyi. Sağlığı iyi gözüküyor.

*Yaşamsal bulguları stabil gözüküyor. İnşallah bundan sonraki süreci de sağlıklı olarak atlatır. Başkanımızı sağ salim hastanemizden memleketi Muğla’ya göndeririz.

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