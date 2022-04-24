Ortaylı: Andımız neden kaldırıldı anlamış değilim

"Atatürk 23 Nisan günü Türk çocuklarına ne derdi? Nasıl olmalarını isterdi? Bu çok açık. Andımız’da bu vardır. ‘Türküm doğruyum, çalışkanım. Yasam, büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmek, yurdumu, ulusumu özümden çok sevmektir.’ Ezberlesek de içinde bir anlam bulduğumuz sloganlardan biridir. Bunun niye kaldırıldığını anlamış değilim.”

Fırat FISTIK

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Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir video yayınladı. Andımız'ın neden kaldırıldığını anlamadığını söyleyen Ortaylı, “Atatürk nasıl bir gençlik istiyordu? Bu çok açık. ‘Andımız'da cevabı var: ‘Türk'üm, doğruyum, çalışkanım.' Neden kaldırıldı anlamış değiliz. Sizlere iyi bayramlar diliyorum ve andımızdaki deyişleri unutmamanızı temenni ediyorum” diye konuştu. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Prof. Ortaylı şunları dile getirdi: “Cumhuriyet boyunca yeni nesillerin iyi yetişmeleri için çok büyük işler becerildi. Ama aynı dönemde de maalesef devamlılık isteyen bu hizmetlerin hepsinde bir kalite ve bir hedef değişikliği görüldü. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı hiç de 1920'lerin 30'ların 40'ların durumunda değil. Bu sırf bugünkü idarenin kusuru da değil. 60-70'lerden beri gençlerin hayata atılmaları konusunda aynı başarıyı sağlayamıyoruz.” Ortaylı, konuşmasının son kısmını ise Andımız'ın kaldırılmasına ayırdı: “Anlaşılmayan işlerden birisi: Atatürk 23 Nisan günü Türk çocuklarına ne derdi? Nasıl olmalarını isterdi? Bu çok açık. Andımız'da bu vardır. ‘Türküm doğruyum, çalışkanım. Yasam, büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmek, yurdumu, ulusumu özümden çok sevmektir.' Ezberlesek de içinde bir anlam bulduğumuz sloganlardan biridir. Bunun niye kaldırıldığını anlamış değilim.”