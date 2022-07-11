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Osmancık OSB Çevresel Altyapı ihalesi düzenliyor

Osmancık OSB Çevresel Altyapısını İyileştirerek Yaşanabilirliğini Artırıyor Projesi kapsamında ihaleye davet etti.

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Osmancık OSB Çevresel Altyapı ihalesi düzenliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Osmancık OSB'de Osmancık OSB Çevresel Altyapısını İyileştirerek Yaşanabilirliğini Artırıyor Projesi için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Teklif teslimi için son tarih ve saati 28.07.2022 – 14:00

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