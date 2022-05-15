“Oy verenler aç yatıyor, oy alanlar sarayda yatıyor”

Vatandaş her geçen gün artan hayat pahalılığının altına ezilirken, bazı iktidar yetkilileri ekonomideki sorunların abartıldığını savunuyor. Hükümet cephesinden yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten yurttaşlar ise, "Oy verenler aç yatıyor, oy alanlar sarayda yatıyor. Onların 4 bin 250 lira maaşla yaşamalarını tavsiye ediyorum. Denesinler bakalım" diyerek tepki gösteriyor.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Cumhuriyet tarihinde görülmemiş zamlarla yüzleşmek zorunda kalan halk, ay sonunu getirmek için kuruş hesabı yapar duruma geldi. Ancak bazı iktidar yetkilileri durumun abartıldığını düşünüyor.

Ekmek için bile saatlerce kar kış demeden kuyrukta bekleyen yurttaşlar ise bu sözlerin gerçeği yansıtmadığını; halkın az bile söylediğini düşünüyor. Vatandaşlar, tek çözümün seçim olduğunu dile getiriyor.

İstanbul Bağcılar Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattık, “Pahalılıktan yakınan vatandaşlar abartıyor mu sizce? Neden bu hale geldik?” diye sorduk. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

HÜKÜMETİN BECERİKSİZLİĞİ YÜZÜNDEN BU HALE GELDİK

Murat Boz: Hayır abartmıyor, haklı. İçinde bulunduğumuz durumu kötü buluyorum. Hükümetin beceriksizliği yüzünden bu hale geldik. (İktidarın ekonomiye yönelik olumlu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?) Olumlu açıklama olsa ne olacak? Olmayan bir şey… Lafta kalan bir şey. Olsaydı zaten şimdiye kadar olurdu. Geri dönüşü olmayan bir yere girdiler. Çıkışı yok bunun. Çıkışı seçimdir artık.

Murat Kılıç: Niye abartsın ki? Ülkenin durumu ortada değil mi? İnsanlar çeyrek karpuz alıp evine götürüyor. Ama bunu saraydakiler, milletvekilleri, bakanlar düşünüyor mu? Olan, oy veren halka oluyor. Oy verenler aç yatıyor, oy alanlar sarayda yatıyor. İlahi adalet!

Cemal Aydın: Abartılmıyor, aksine az bile söyleniyor. Geçen sene 100 liraya aldığın şey bu sene 300 lira… Ekonomiyi yönetemiyorlar. Yönetenler düşünsün biraz. Bu iktidardan umudum yok. Düzeltseydi 20 senede düzeltirdi.

UZAKTAN KONUŞMAK ÇOK GÜZEL

Nermin Hanım: Abartmak mı? İnsanlar yemek yiyemiyor. İnsanlar hiçbir ihtiyacını gideremiyor. Babalar evine gidemiyor. Çocuğuna hiçbir şey alamayacağı duygusuyla evine gitmek istemiyor. Abartmak ne demek ya? Mümkün değil böyle bir şey. (İktidar yetkililerinin ekonomiye yönelik olumlu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?) Onların 4250 lira maaşla yaşamalarını tavsiye ediyorum. Denesinler bakalım. Milyarlarla, trilyonlarla yaşayarak garibin halini anlayamazlar. Uzaktan konuşmak çok güzel.

ESNAF KAN AĞLIYOR

Elif Kahraman: Hayır abartmıyorlar, çok çok doğru. Ben pazarlama işi yapıyorum, her esnaf kan ağlıyor. Herkes bunu dile getiriyor.

PAHALI-UCUZ KAVRAMLARINI KAYBETTİK

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Kesinlikle abartmıyorlar, çok haklılar. Şu an pahalı ve ucuz kavramlarını kaybettik maalesef. Öyle kötü bir zamandayız ki sonumuzu bilmiyorum. İleriyi göremiyorum. (Neden bu hale geldik sizce?) Başta olan insanlar çok önemli. Onlar bence yönetemediler.

ŞU AN ŞAŞIRMIŞ VAZİYETTEYİZ

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Hayır abartılmıyor, doğru. Alım gücümüz kalmadı. Her şey ateş pahası. Geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Şu an şaşırmış bir vaziyetteyiz. Bu durumun sorumlusu başımızdakiler.

MİLLET HEP MAKARNA YİYOR

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Abartma yok. Mazot aldı başını gitti, 1 kilo domates 25 lira oldu, et fiyatları aldı başını gitti… Millet hep makarna yiyor… Bunun sorumlusu baştakiler. Başka kim olacak?

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