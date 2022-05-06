Öztrak’tan Soylu’ya tepki: Derhal görevden alınmalıdır

Partisi adına İzmir'de açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Soylu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için sarf ettiği sözlere değindi. Soylu'yu sert bir dille eleştiren Öztrak "Onu oraya atayan kişi gereğini yapmalıdır. İçişleri bakanlığı yapmak yerine siyaset yapan on parmağında on kara siyasetçilere bulaştırmaya çalışan bu atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır" dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak İzmir’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiden siyaset gündemine kadar bir çok konuda konuşan Öztrak, dün bir televizyon programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerine de geniş yer verdi.

Soylu’nun sözlerini ‘Tam bir rezalet’ olarak niteleyen Öztrak şunları söyledi:

* İçişleri Bakanı çıktı dün ‘Suriyeliler giderse iş insanları isyan eder’ dedi. Şu zenginleri sevdiğiniz kadar bu milleti, devleti, vatanı sevseniz ya. Nedir bu millete bu devlete gareziniz.

* Hele bu atama içişleri bakanının bir partinin genel başkanı için sarf ettiği sözler var ki hiç bir şekilde kabul edilemez. Tam bir rezalet. Kınıyoruz.

* Onu oraya atayan kişi gereğini yapmalıdır. İçişleri bakanlığı yapmak yerine siyaset yapan on parmağında on kara siyasetçilere bulaştırmaya çalışan bu atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır. Görevini yerine getirmeyen bu memur hakkında saray mutlaka gereğini yapmalıdır.

* Atama bakan ‘istila olacakmış, kim neyi istila ediyor ya’ diyerek ‘düzensiz göç adı konmamış istiladır’ diyen saray bekçisini bile boşa düşürmüştür. Bu nedenle sarayın kibirlisi sarayın bekçisinden korkmasın. Façası bozulan bekçi bu kez bu bakanın görevden alınmasına razı olabilir.

MİLLETE ‘DANGALAK’ DİYECEK KADAR AZDILAR

* AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “2023 Çanakkale’ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlar ile köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak.” sözlerini de hatırlatan Öztrak, şunları kaydetti:

* Dün mağdura yatanlar bugün millete ‘dangalak’ diyecek kadar azdılar. Kibre kapıldılar, milleti unuttular. Ne dedilerse onunla sınandılar ve hep de kaybediyorlar. Saray ve şürekasının kullandığı bu ayıplı dil içine düştükleri çaresizliği gözler önüne sermesi bakımından ibretliktir.

* Ama milletimiz bu kibri, kendisine yapışan bu saygısızlığı elbette affetmeyecektir. Milletimiz vakti saati geldiğinde basacağı mühürle kendisine hakaret eden bu ayıplı zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına gömecektir.

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